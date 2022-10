Veckans Idol har tema filmmusik – här är låtarna

Ruby Lindén skulle precis börja gymnasiet när hon blev en av finalisterna i ”Idol”. Hon är inte den första 16-åriga deltagaren i programmets historia, ändå har det varit en hel del fokus på hennes ålder.

– Det handlar ju mer om erfarenhet än om ålder egentligen. Och jag har mycket erfarenhet, säger hon.

Ruby Lindén är född och uppvuxen i Skövde och berättar att hon har tagit varje chans att stå på scenen sedan hon var liten.

– Jag har sjungit när det har varit talangjakt, jubileum eller när idrottsföreningar har behövt någon som sjunger vid ett firande till exempel.

TT: Har du upplevt att juryn är snällare mot dig för att du är så ung?

– De har varit ganska snälla, men det tror jag inte beror på min ålder. Juryn vet ju att jag är yngre, men de måste ändå ställa samma krav på mig som på alla andra. Jag tror inte att de tänker på att jag bara är 16 lika mycket nu som de gjorde i början, säger hon.

I veckans fredagsfinal får idolerna sällskap av Stockholm Concert Orchestra och temat är filmmusik. Ruby Lindén har valt en låt ur Disneyfilmen ”Lejonkungen” som i originalfilmen framförs av sångerskan Carmen Twillie, men blivit mer känd i Elton Johns version.

– Jag kände för att köra lite Disney. Jag mår bra av den och jag ville sjunga något som passar in när det är en stor orkester, så att det verkligen blir mäktigt. ”Circle of life” har många instrument så det är en perfect match.

Disneyfilmer förknippas ofta med en yngre publik, men Ruby Lindén hoppas att fokus inte ska ligga på att låten hämtas från just ”Lejonkungen”.

– Det är en film för barn men låten framförs inte på ett barnsligt sätt. Det är ju Elton John som har skrivit och sjunger den. Jag hoppas att folk kommer tycka att den är mäktig och blir glada när de hör den.

Som omyndig har Ruby Lindén särskilda förhållningsregler kring sin medverkan i programmet. Bland annat måste hon stanna inne efter klockan 21 och får efter det bara gå ut i sällskap av en vuxen, något som har tolkats som att hon hållits ”isolerad” från omvärlden.

– Det blev lite förvrängt när jag berättade om att jag har ett slags utegångsförbud kvällstid. Jag tycker att det är jättebra, eftersom jag inte är från Stockholm och har dålig koll på stan. Jag känner mig inte alls isolerad. Vi är allihop hemma på kvällarna, det är ingen som är ute och härjar på natten. Ibland är vi på något event och då får jag stanna ute lite längre.

Hon hade precis slutat högstadiet och stod i begrepp att börja frisörprogrammet på gymnasiet i Skövde när ”Idol” kallade henne till Stockholm. På kvällar och ledig tid pluggar Ruby Lindén ikapp de teoretiska ämnena hon missat hittills under terminen. Hon beskriver en viss hemlängtan, men upplevelsen har hittills överträffat förväntningarna.

– Jag trodde att vi skulle få mindre fritid än vi faktiskt får nu. Förra året hade de inte ens helgerna lediga. Jag hade ställt in mig på att känna mig mer ensam, men nu när jag var hemma i Skövde förra helgen så kändes det tomt jämfört med Stockholm. Vi har också tre ”Idol-mammor” som alltid finns där och hittar på aktiviteter och jag har kommit väldigt nära de andra deltagarna.

Ruby Lindén har redan hängt löst två gånger i tävlingen, men lyckats klara sig kvar via tittarnas röster. Det har spätt på känslan många ”Idol”-deltagare beskriver, att man aldrig vet vem som är nästa att åka ut.

– Om jag hade åkt ut nu hade det varit fruktansvärt tråkigt. Jag har så mycket att visa och har en låt planerad till någon av de kommande veckorna som jag verkligen hade velat köra. Det är klart att man gärna vill nå finalen, men eftersom alla är så bra i år och det finns så mycket potential känner ingen att det är självklart att de kommer att vinna.

Luka Nemorin – ”I see fire” av Ed Sheeran från ”The Hobbit”

Nike Sellmar – ”Running up that hill (a deal with god)” av Kate Bush från ”Stranger things”

Ruby Lindén – ”Circle of life” av Carmen Twillie från ”Lejonkungen”

Klara Almström – ”Skyfall” av Adele från ”Skyfall”

Ida Hallquist – ”Kiss me” av Sixpence none the richer från ”She's all that”

Julien Keulen – ”The show must go on” av Queen från ”Bohemian rhapsody”

Albin Tingwall – ”It must have been love” av Roxette från Pretty woman