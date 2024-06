The Kid Laroi: Jag har levt 20 olika liv

Född 17 augusti 2003 utanför Sydney, Australien. Han fick sitt stora genombrott efter att ha släppt mixtapen ”F-ck love” 2020. 2023 släpptes hans första studioalbum ”The first time”.

The Kid Laroi har samarbetat med andra artister inom pop- och hiphop-världen. 2021 släppte han låten ”Stay” med Justin Bieber. Samma år gjorde han en remix av den egna låten ”Without you” med Miley Cyrus.

Han har tagit emot flera priser för sin musik, och nominerats till två Grammys. I katastrofkomedin ”Y2K”, som släpptes i mars 2024, gjorde han skådespelardebut.

The Kid Laroi är aktuell i dokumentären ”Kids are growing up: A story about a kid named Laroi” på Prime Video, och turnén ”The first time tour”. Den 4 april spelar han på Annexet i Stockholm.