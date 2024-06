Lejonet fick lämna andra avsnittet av Masked Singer 2024

Ledtrådarna, låtarna och panelens gissningar – här är allt om andra avsnittet i fjärde säsongen

Publicerad 2024-03-29

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Lejonet fick lämna ”Masked singer” i andra avsnittet.

Personen bakom masken fick leva ut sina hemliga drömmar om att bli rockstjärna – och hade gärna fortsatt med det.

– Jag hade gärna sjungit några låtar till, säger han till Aftonbladet.

Pandorna, Skelettet, Prinsesstårtan, Skyddsängeln, Lejonet och Pirathajen.

Det var de sex maskerna som mötte varandra i andra avsnittet av ”Masked singer”, som programleds av David Hellenius.

Kändispanelen består av Felix Herngren, Nour El Refai, Måns Zelmerlöw och Henrik Schyffert, som hoppade in för Pernilla Wahlgren. Panelen kämpade för att komma på vilka som gömmer sig bakom maskerna.

Till slut blev det lejonet som tvingades lämna tävlingen.

VARNING FÖR SPOILERS! Här är ledtrådarna, panelens gissningar – och vem som faktiskt gömde sig under lejonets mask.

expand-left helskärm

expand-left helskärm Pandorna

Pandorna

Låt: Justin Bieber – Baby

Möjliga ledtrådar: Eventuell koppling till Mullvaden. Är i något som kallas Kobrahallen. Pandorna IF står på en banderoll. David Hellenius.

Pandornas egen beskrivning:

– Jag och min kompanjon är väldigt bra på att samarbeta i snåriga situationer även om jag också kan vara en enstöring. Jag har flörtat upp ett och annat gäng, och är oväntat bra på att coacha. Jag är så uppskattad så jag har blivit historiskt förevigad. Men det kan bli en del meck när jag är i farten, som den gången det blev kris med mannen i skägget. Det var synd om honom. Om man känner sig blockerad är det bara att bryta tystnaden. Även om det är tufft att erkänna att man varit offside inför en storpublik. Jag pajade ju för mitt gäng. Men jag plockade poäng när jag var med om en riktig rysare. Jag fick sätta tänderna i en frälsning som ledde till många säsonger och nu funkar fotarbetet igen. Jag är en lika dålig vinnare som jag är förlorare. Men tillsammans med min kompanjon klarar jag både dolda orätter och attacker från andra djur. Så detta blir en lätt match.

Panelens gissningar:

Henrik: Panda da Panda

Felix: Markoolio

Nour: Peter ”Foppa” Forsberg

Måns: Roy Fares

En extra ledtråd:

En piltavla kommer in på scenen, Pandorna kallar upp Henrik Schyffert och säger att hen vill utmana Schyffert. ”Vi är på samma nivå” säger Pandorna. Pandan tar pilen i handen och går fram och sätter den mitt i prick. David Hellenius påpekar att Pandorna fuskar. Pandorna svarar då och säger ”Det kan stämma, så jobbar jag ibland”.

expand-left helskärm Skelettet

Skelettet

Låt: Imagine dragons – Bones

Möjliga ledtrådar: Bok ”När vindarna viskar mitt recept” samt bok med vegetariska recept. Bröd i ugnen. Britney Spears.

Skelettets egen beskrivning:

– Nu rasslar det till för här kommer skelettet, jag dansar in på avgrundens rand. I mina texter har jag befunnit mig här förut. Men det har jag lärt mig hantera, dygnet runt. Ibland känns det som man är gjord av sand och det förvandlas till något väldigt värdefullt. Men jag har levt många liv innan dess. Både hemma och utomlands har jag toppat listorna och titlarna på min playlist är många. Några går i marschtakt, några i galopp men dom flesta går i moll. Att gå i livets hårda skola är det största jag vart med om. Då fick jag återvända till barnet i mig. Äntligen får jag en release efter många år av mörker och elände. Mig kan ni inte tämja för även om jag är ett skelett så ska jag leva livet på amerikanskt vis. Jag har kantat vardagen med allt från lyxliv på yachter och guldfest i etern. Jag har klätt av mig dräkten förut men ikväll vill jag behålla den på. Sträck armarna mot skyn så ska vi skråla för att vi inte är döda.

Panelens gissningar:

Nour: Agnes Carlsson

Måns: Marie Serneholt

Felix: Lisa Marklund

Henrik: Baren-Meral

Extra ledtrådar:

En hjärtformad pinata rullas in på scen. Skelettet kallar upp Nour på scen som slår på pinatan tills en lapp ramlar ut. På lappen står det ”Hjärta plus hjärta= hjärta”. Har du haft otur i kärlek frågar Hellenius och skelettet svarar: ”Precis som Nour så blev jag friare när något viktigare dök upp i livet”.

expand-left helskärm Prinsesstårtan

Prinsesstårtan

Låt: Loreen – Tattoo

Möjliga ledtrådar: Drottningsylt, sågspån, beerpong, mums mums.

Prinsesstårtans egen beskrivning:

Inget party utan en jättegod prinsesstårta, smaken är som baken. Men hos mig finns något för alla. Jag är både kungligt överlägset och lite skum. Hönan har varit en viktig leverantör genom åren. Jag har varit en självklar samlingspunkt för kusliga högtider. Alla vill ha en bit av kakan. Mina spännande kombinationer har gjort mig omåttligt populär, och lett till att jag fått flera ledande positioner. Jag har mött många viktiga beslutsfattare och det har hänt att jag tagit samtal som rör hela svenska folket. Att minnas saker som man älskar är viktigt och berättandet har gått i arv. Även om ett av mina lager innehåller ett slags mörker så kan jag få miljoner att koka. Att ligga o jäsa är inte min stil, jag har alltid fler blossande järn i elden. Mitt framgångsrecept har satt avtryck och det tänker jag göra även ikväll.

Panelens gissningar:

Måns: Ann Lundberg

Nour: Camilla Hamid

Henrik: Kakan Hermansson

Felix: Malena Ernman

Extra ledtråd:

Det kommer in varsitt påskägg till juryn. ”Jag har bjudit er alla på varsin del av mitt liv som passar just er”, säger Prinsesstårtan. Henrik får en kärleksmums, Nour en radiokaka, Måns får en halväten leverkaka och Felix får en fredagsdrink.

expand-left helskärm Skyddsängeln

Skyddsängeln

Låt: Sam Smith – Unholy

Möjliga ledtrådar: Peter Stormare, fågelkvitter, USA.

Egen beskrivning:

Korka upp champagnen och välkomna till himlen här är det jag skyddsängeln som regerar. Den sjunde fick jag tyvärr ingen nyckel till. Men tidningsfiket räknade till sex. Redan som tonåring provade jag vingarna runtom i världen. Och fick skaka hand med en president som har hamnat i riksrätt. Det var hårt jobb och lite kläder. Många blöta fester där jag sjöng min sång för full hals. Även om det kan låta så är jag ingen duvunge. Jag nyttjar min längd och på resan har jag skapat en internationellt känd tornado. Många tror att jag är en primadonna och det kanske inte är så konstigt, när både agent 007 och Sveriges tenniskung hörde av sig. Men den här gången hoppas jag att jag valt rätt dräkt. För ikväll känner jag mig fri att ta tillbaka sången.

Panelens gissningar:

Felix: Julia Franzén

Måns: Helena Alfredsson

Nour: Väder-Tone

Henrik: Victoria Silvstedt

En extra ledtråd:

En gyllene telefon med vingar kommer ner från taket. ”Du ska få tillgång till en av mina hemligheter” säger Skyddsängeln och ringer upp en person på facetime. Det visar sig vara Victoria Silvstedt som säger ”Hej Sverige, skyddsängeln och jag har delat the same saga. Men vi har inte alltid stått på samma sida”. Skyddsängeln svarar ”Vissa kapitel kan man ha tillsammans men andra är för privata att dela” säger Skyddsängeln.

expand-left helskärm Lejonet

Lejonet

Låt: Bon jovi – It’s my life

Lejonets egen beskrivning:

– Det är jag som är lejonet, jag kan vara det mest magnifika djur du sett, eller din värsta mardröm. Mitt mäktiga rytande hörs på stora avstånd, även när jag inte sjunger. Strålkastarljuset är mitt naturliga habitat, men jag är van att jaga på andra sidan savannen. Med mina hårda nypor har jag fått både ’the boss’ och en kollega i The Rolling Stones att spinna. Att sola mig i uppmärksamhet är det bästa jag vet. Jag har varit på turné i över ett decennium. Vanligtvis lever jag i flock men nu har jag brutit mig loss för att testa mina egna gränser även om jag korstat både Indiska oceanen och Atlanten så trivs jag bra i dom svenska skogarna där jag numera har mitt revir. Om du inkräktar i min vik kan du få ett kok stryk. Det finns en till katt och en haj i min släkt, men det är jag som är konungen, nu ska ni få höra mitt taktfasta rytande.

Panelens gissningar:

Måns: Mikkey Dee

Henrik: Mikkey Dee

Felix: Jonas Wahlström

Nour: Ola Rapace

En extra ledtråd:

In på scen kommer en av dansarna ridandes på en låtsatshäst och lämnar fram ett telegram, där det står ”Från den riktige kungen till låtsaskungen. Inte nog med att du utger dig från att komma från mina hoods. Nu ska du också slå dig in på mitt revir. Ge dig av”. Telegrammet är undertecknat av ”kungen”, inom parentes ”älgen”. Lejonet svarar då: ”Skogens lilla konung kan inte kröka ett hår på min man. I kungens boning är jag alltid välkommen”.

expand-left helskärm Pirathajen

Pirathajen

Låt: Bruno Mars – Uptown Funk

Möjliga ledtrådar: Shakespeare, Pippi Långstrump, Bamse, Robert Gustavsson

Egen beskrivning:

När pirathajen gör entré stormar hela havet. Nu ska jag återplundra även om jag inte tänkt göra det igen. Vägen mot drömmarnas stad har varit brokig. Jag har rest med världens starkaste person och seglat genom kungliga salonger. Men pölen va för liten för mig och jag drömde mig bort. The world is an oyster. Jag är målmedveten och kan verka grym. Men i själva verket bryr jag mig väldigt mycket om alla varelser under ytan. Mitt skepp är min pärla, omgiven av sjöjungfrur och blivit välsignad av fruktbarhetens gudinna. Men skeppet har fastnat i gränskontrollens nät. Men man ska inte deppa, domslutet gav ju mig rätt. På mammas fjäll kan jag överleva världens undergång.

Panelens gissningar:

Henrik: Peter Stormare

Nour: Dolph Lundgren

Måns: Jon Olsson

Felix: Henrik Berggren

En extra ledtråd:

Det rullas in en spindel i ett akvarium på scenen. Hellenius har en stor nyckelknippa i handen. ”Just med det här behövs inga riktiga nycklar, vägen till framgång går via munnen”, säger Pirathajen. ”Du måste pussa spindeln för att få din ledtråd”. Måns går upp på scenen och pussar spindeln. ”Jag är inte bara haj på att vara pirat jag vet även hur man rattar ett skepp när det stormar”, säger Pirathajen.

Hen gömde sig under Lejonets mask i ”Masked singer”

Det blev till slut Lejonet som åkte ut efter att panelen och publiken röstat.

Juryn gissade på bland annat Mikkey Dee, Jonas Wahlström och Ola Rapace. Men under masken gömde sig stjärnkocken Markus Aujalay, 52.

Hur kändes det att åka ut?

– Det var tråkigt såklart, jag hade gärna sjungit några låtar till. Det har varit jätteroligt att vara med, jag fick leva ut min inre dröm om att bli rockstjärna, haha.

Var det självklart att tacka ja till programmet?

– Inte helt självklart men det här kittlade liksom till direkt i magen. Jag brukar gå på min magkänsla och det här kändes så otroligt spännande.

Stjärnkocken berättar att det var ett stort kliv utanför hans ”comfortzone” att vara med i programmet.

– Det är ju något jag aldrig gjort förut, men det gav mig verkligen en otrolig energi, både att gå på sånglektioner och jobba med den fantastiska produktionen. Jag har studsat in på jobbet på kvällarna och gått runt och nynnat på låtarna!