Netflix-stjärnan Jessica Pimentel flyttade till Sverige för kärleken: ”Älskar svensk metal”

expand-left helskärm

”Orange is the new black”-stjärnan blev kär i svenska metaltrummisen – och flyttade till Sverige. Innan hade hon aldrig ens varit i Europa. För Aftonbladet berättar hon exklusivt om det tuffa klimatet som skådespelare i USA, jakten på nya roller och sitt okända liv i Sundbyberg.