Gypsy Rose Blanchard skiljer sig från Ryan Anderson

Syns ihop med sitt ex

Publicerad 2024-04-10

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Gypsy Rose Blanchard och Ryan Anderson går skilda vägar efter 1,5 år som gifta.

Enlig TMZ är det hon som lämnat in en ansökan om skilsmässa.

Snabbversion Gypsy Rose Blanchard ansöker om skilsmässa från Ryan Anderson efter 1,5 års äktenskap.

Hon har nyligen setts med ex-fästman Ken Urker.

Blanchard har precis avtjänat sitt straff för medhjälp till mord på sin egen mor, som förmodligen led av Münchausen by proxy. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

De gifte sig i juli 2022, när Gypsy Rose Blanchard, 32, fortfarande satt i fängelse.

Efter tre månader i frihet vill hon nu skiljas från Ryan Anderson, 37.

Enligt TMZ är det Gypsy Rose som har lämnat in skilsmässoansökan.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Gypsy Rose dömdes till sju års fängelse för medhjälp till mord på sin egen mamma. 1 / 2 Foto: Waukesha County Sheriff'S Depart

Flyttar in hos sin pappa

Gypsy Rose har själv skrivit om skilsmässan på Facebook.

”Olyckligtvis går min man och jag igenom en separation och jag har flyttat in hos mina föräldrar”, skriver hon och syftar på sin pappa samt hans nya fru.

”Jag har stöd från familj och vänner som hjälper mig att gå igenom detta. Jag lär mig att lyssna på mitt hjärta. Just nu behöver jag tid att hitta vem jag är”.

Gypsy Rose syns ihop med sitt ex

Samtidigt som skilsmässan håller på att gå igenom har Gypsy Rose synts ihop med sin före detta fästman Ken Urker, 31.

På bilder som bland annat Page Six har publicerat syns de två gå hand i hand under en shoppingrunda i Louisiana, USA. Paret var förlovade under tiden som Gypsy Rose satt i fängelse.

expand-left helskärm Gypsy Rose med sin mamma Dee Dee Blanchard.

Hjälpte till att döda sin egen mamma

Gypsy Rose avtjänade nyligen ett sju år långt fängelsestraff för medhjälp till mord på sin egen mamma. Mamman led troligtvis av Münchausen by proxy.

Under hela barndomen tvingades Gypsy Rose att sitta i rullstol, äta mediciner hon inte behövde, samt raka sitt hår så hon skulle se cancersjuk ut.

Lögnerna om Gypsy Roses sjukdomar uppdagades i samband med att hon och dåvarande pojkvännen åkte fast för mord och medhjälp till mord.