Danny Saucedos succébetyg på relationen med Anna Eriksson: ”Mästerligt”

Artisten sätter plus på livet just nu

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Danny Saucedo känner att livet är på topp just nu – och kärlekslivet är inte ett undantag.

Artisten säger att både han och flickvännen Anna Eriksson är investerade i förhållandet.

– Det är som en eld där man måste kasta in ved.

Kärlekslivet:

– Det är fem plus, mästerligt. Vi båda är investerade i vårt förhållande. Och allt som är bra är det för att man jobbar på det. Ett förhållande kan man inte bara förvänta sig ska vara bra, båda måste tänka på det. Och det gör vi, och därför är det bra. Det är som en eld där man måste kasta in ved.

Hälsan

– Det är samma sak där. Jag lägger ner tid på min kropp och min hälsa och tänker på vad jag stoppar i mig. Men lite pepparkakor går bra också, säger han samtidigt som han äter just pepparkakor.

helskärm Danny Saucedo med flickvännen Anna Eriksson.

Ekonomin

– Det går bra nu! Jag har jobbat hårt under hösten och egentligen under hela pandemin och nu är det som att jag får se frukten på det som jag har sått. Det har varit hårt arbete från mig och mitt team och nu får vi skörda lite. Det känns fint.

Vad slösar du helst pengar på?

– Studioprylar tror jag. Mat och saker till studion.

Karriären +

– Finns det sex plus på den här listan? För det är sex plus på den. Jag är ute på arenaturné nu och det känns helt otroligt.

Framtidsplanerna +

Danny Saucedo blir först helt tyst.

– Jag drog iväg till framtiden och det har hänt något på er tidning, ni har tio plus i framtiden och jag sätter tio plus då. Det är samma sak med relationen och det där med ved i elden. Om du kastar in ved i det du drömmer om och vill och lägger ner tid på det så kommer det att bli så. Jag rustar och bygger den framtiden jag vill ha.

Danny Saucedo är aktuell med prankserien ”Ägd av Danny” som får premiär på Amazons streamingtjänst Prime Video den 16 december.