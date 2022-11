Johan Glans åker ut på sommarturné

Av: TT

Publicerad: 26 november Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Komikern Johan Glans tar sig ut på vägarna igen med en stor sommarturné med nedslag på ett 20-tal orter runtom i Sverige. Arkivbild.

Komikern Johan Glans ger sig ut på en stor Sverigeturné – den första egna sommarturnén någonsin, meddelar han i ett pressmeddelande.

Planen är att besöka scener på ett 20-tal orter runt om i landet. Föreställningen bjuder på ”tvistade beskrivningar av vardagen, träffsäkerhet och skånsk charm”.

”Det ska bli extremt roligt att åka ut på de svenska vägarna igen och jag längtar efter att möta publiken runt om i landet. Stand-up och sommar hör ihop, och det är något jag hoppas att alla kommer känna”, säger Glans i pressmeddelandet.

Med sina turnéer ”World tour of Skåne”, ”World tour of Skandinavien” och ”World tour of the world” är Glans en av de ståuppkomiker som sålt flest biljetter i landet.

Sedan 2018 har han främst jobbat med film och tv.

Turnén har premiär på Skansens scen i Stockholm den 18 juni.