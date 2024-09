Här återförenas NSync på VMA-galan

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-13

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

De sa ”Bye bye bye” till fansen 2002.

I natt återförenades NSync på MTV Video Music Awards till publikens – och Taylor Swifts – stora förtjusning.

Joey Fatone, Lance Bass, Justin Timberlake, JC Chasez och Chris Kirkpatrick, som tillsammans bildade det enormt framgångsrika pojkbandet på 90-talet, dök upp för att dela ut pris för bästa pop till Taylor Swift och hennes ”Anti-hero”. När NSync dök upp på scen var Swift själv en av dem i publiken som ställde sig upp för att jubla.

Senaste gången hela bandet stod på scen tillsammans var för tio år sedan, på MTV Video Music Awards 2013 när Justin Timberlake fick pris och överraskade tittarna med att framföra hitsen ”Bye Bye Bye” och ”Girlfriend” tillsammans med sina forna bandkollegor.

NSync slog igenom 1998 när de släppte ett självbetitlat debutalbum som innehöll hits som ”I want you back” och ”Tearin up my heart”. De blev av 90-talets mest framgångsrika och ikoniska pojkband.

2002 tog de en paus, men uppgav att de skulle fortsätta spela in musik. 2004 hoppade Justin Timberlake av bandet för att fokusera på sin solokarriär. 2007 bekräftade gruppen att de brutit upp för gott.