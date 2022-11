Paul Rey, Elov & Beny och Tennessee Tears till Melodifestivalen 2023

Flera källor till Aftonbladet: ”De är klara”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

En återvändare och två debutanter.

Nu kan Aftonbladet avslöja ytterligare tre akter som är klara för Melodifestivalen 2023.

De har toppat listorna, tagit över Tiktok, sommarhitten ”Bubbel på balkongen” har ekat från raggarbilar och epatraktorer i stora delar av Sverige och har spelats över 22 miljoner gånger på Spotify.

Nu väntar nästa utmaning när Elov & Beny gör debut i Melodifestivalen 2023, enligt flera källor till Aftonbladet.

Duon har funnits sedan 2008 och består av Örebrokillarna Mattias Elovsson och Oscar Kilenius. Med låtar som ”Supa sova sex & likes”, ”Blåser upp till grogg” och ”Kommer över dig” har de länge varit framgångsrika inom en genre som brukar kallas raggarpop, eller epa-musik, efter bilarna där musiken brukar dåna ur högtalarna.

– Epa-musiken har verkligen tagit över topplistorna den senaste tiden. Därför vill SVT ha med den här typen av musik även i Melodifestivalen, säger en person med god insyn.

helskärm Örebrokillarna Örebrokillarna Mattias Elovsson och Oscar Kilenius är duon Elov & Beny

Tennessee Tears debuterar i Mello

En annan duo som också gör debut i Melodifestivalen är Tennessee Tears. Countrybandet består av Jonas Hermansson och Tilda Feuk.

– De är klara för Melodifestivalen, säger en källa till Aftonbladet.

helskärm Tennessee Tears består av Tilda Feuk och Jonas Hermansson

Duon har tidigare spelat in mycket av sin musik i Nashville, USA. Men tidigare i år skrev de på kontrakt för artisten Jill Johnsons skivbolag Jimajomo, som enligt uppgifter till Aftonbladet fungerar som mentor åt duon. Nu återstår att se om de också lyckas upprepa hennes framgångar i tävlingen, med en seger med ”Kärleken är” 1998 och ”Crazy in love” som blev en långlivad hit 2003.

Paul Rey återvänder till Melodifestivalen

helskärm Paul Rey på Melodifestivalens scen 2021

En tredje akt som Aftonbladet kan avslöja är klar för Melodifestivalen är Paul Rey, 30. 2020 gjorde han succé i Melodifestivalen med låten ”Talking in my sleep”, tog sig till final och slutade på en sjätteplats. Året därefter gjorde han ett nytt försök, då med låten ”The missing piece”. Även den gången tog han sig till final, via Andra chansen.

Nu gör han ett tredje försök, enligt uppgifter till Aftonbladet.

– Han kommer att vara med och tävla nästa år, säger en källa.

Totalt tävlar 28 akter i Melodifestivalen nästa år. Enligt vad Aftonbladet erfar kommer SVT att presentera samtliga i slutet av november och då också att gå ut med vem som tävlar i vilken deltävling. Turnén drar igång med den första deltävlingen i Göteborg lördag 4 februari 2023.