Yvonne Rydings och Kjell Bergqvists barnbarnslycka

Barnbarnslycka för Yvonne Ryding och Kjell Bergqvist!

Den 30 december blev dottern Sandra mamma till sonen Edwin.

– Jag är världens stoltaste och lyckligaste mormor, säger Yvonne till

Nöjesbladet.



1 av 2 | Foto: Mia Carlsson / AFTONBLADET / 85449 Yvonne Ryding tillsammans med döttrarna Sandra och Nathalie Bergqvist.

Det var i augusti som det avslöjades att make up-artisten Sandra Bergqvist, 27, dotter till skådespelaren Kjell Bergqvist , 64, och Miss Universum-vinnaren Yvonne Ryding, 55, väntade barn med sambon Fredrik Andersson.

– Det var inte planerat, men vi är jättelyckliga. Mamma berättade jag det för tidigt, men pappa fick vänta. När vi sågs på nationaldagen så frågade pappa om vi skulle komma ned till Thailand i vinter som vi ibland gör. Jag svarade att ”det blir nog svårt för du ska bli morfar”. Då grät han och blev jätteglad, sa Sandra till Hänt.

”En magisk känsla”

Blivande mormodern Yvonne blev överväldigad när hon fick beskedet.

– Det är jätteroligt. Jag har redan bokat in mig som barnvakt, förklarade hon för Hänt.

Nu är den efterlängtade bebisen äntligen här! Den 30 december födde Sandra en 48 centimeter lång och 2 980 gram tung son som har fått namnet Edwin.

– Det är en magisk känsla att Edwin har kommit till familjen, säger Sandra till Nöjesbladet.

På Instagram beskriver hon förlossningen som lite ”rörig”. Nu berättar Sandra vad det var som hände.

– Edwin mådde inte så bra i magen och vi var tvungna att åka på en extra koll på Danderyds sjukhus då jag hade haft sammandragningar i två dygn. Det blev beslutat att vi skulle sättas igång tidig kväll den 29 december. Efter en lång natts arbete anlände Edwin 09:13 den 30 december tack vare fina och proffsiga barnmorskor på Danderyds förlossning. Familjen är otroligt glada och lyckliga.

Yvonne Ryding är lyrisk över att ha fått sitt första barnbarn.

– Jag är världens stoltaste och lyckligaste mormor. Självklart är han mormor solstråle och ögonsten, now and forever.

”Känns fantastiskt”

Kjell Bergqvist är utomlands på semester när vi når honom.

– Det känns naturligtvis fantastiskt med Sandras lille kille. Befinner mig i Thailand och sitter just nu och kollar lite flygtider för att komma hem några dagar och morsa på lilla Edwin, Sandra och Fredrik.