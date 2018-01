”Jag har opererat bort både tjocktarmen och ändtarmen”

Namn: Nick Nils Carol Thore Borgen.

Ålder: 66 år (fyllde 5 januari).

Yrke: Artist, låtskrivare, författare.

Familj: Hustrun Eva, 54, samt döttrarna Nathalie, 25, och Stephanie, 19.

Bor: Villa i Stora Höga i Stenungsunds kommun.

Bakgrund: Flyttade från Norge till Sverige 1969 och turnerade under 70-talet med olika dansband. Har gett ut över 20 album. Hade dansbandet Nick Borgens orkester mellan 1990 och 2003. Blev folkkär tack vare hiten ”We are all the winners” som kom tvåa i Melodifestivalen 1993 och har därefter tävlat ytterligare fyra gånger, bland annat med uppmärksammade ”World wide web” 1997. Hade också en jättehit 1995 med ”Den glider in” som var Tre kronors kampsång inför VM i ishockey i Sverige samma år. Har gett ut två spänningsromaner, ”Den okända soldaten” 2011 och ”Klasskampen” 2017.