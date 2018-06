Beyoncé Knowles + FÖLJ

Så bra var Beyoncé och Jay-Z i Stockholm – låt för låt

NÖJE 25 juni 2018 23:34

Showen innehåller mycket.

Kanske för mycket ibland.

Men topparna är sanslösa.

FAKTA Beyoncé & Jay-Z ++++

Har någon försökt att pressa in mer på 141 minuter?

Jag tvivlar.

Det är actionladdade hits, små teaternummer om äktenskap och relationer, rasande politiska statements, bangers och ballader, filmklipp och eldkastare, fredagsmys ur Jiggas och Beyoncés familjealbum, svartsjuka och gangsterscener, religion och våld.

Allt på en gång, hela tiden.

Visst går det att säga att det är splittrat och upphackat.

Visst känns mycket av det Beyoncé visar upp som mindre maffiga repriser från ”The formation tour”.

Visst skulle det säkert gå att klippa ner allting till en ännu mer kompakt och hård helhet.

Men kom igen.

Setlistan innehåller 40 låtar och väldigt få döda minuter.

Många hits slopades

Med tanke på hur många tunga spår som de ignorerar är det nästan irriterande. Bland allting de väljer bort finns hits som lätt skulle ha fått arenan att sväva.

Jay-Z kör inte ”Hard knock life”, ”I just wanna love U (give it 2 me)”, ”Izzo (H.O.V.A.)”, ”Empire state of mind”, ”Encore” eller ”Heart of the city (ain’t no love)”, för att bara nämna några stycken.

Beyoncé avtäcker inte ”Halo”, ”Irreplaceable”, ”Single ladies (put a ring to it)”, "Daddy lessons”, ”Best thing I never had” eller ”If I were a boy”, bara för att nämna några stycken till.

Konserten präglas inte av den mörka stämningen på ”Lemonade” och ”4:44”, bekännelsealbumen där Beyoncé och Jay-Z bland annat beskrev en otrohet ur två olika perspektiv, den bedragne och bedragaren.

Den påkostade och välregisserade föreställningen innehåller allvarliga stunder, från båda håll. Men den bygger inte på samma förtvivlan och skam, ilska och ånger som de har skildrat på skiva.

Om det finns en röd tråd i låtbombardemanget, en genomgripande story, så är den sammanbiten, beslutsam och lycklig.

Beyoncé och Jay-Z har städat ut sina garderober och beslutat sig för att hålla ihop. Den övergripande känslan i turnén ”On the run part II” är att de hyllar varandra, sig själva och sin musik. Och framförallt vill de säkert visa att de är oövervinnliga tillsammans.

Just den upplyftande och livsbejakande energin genomsyrar de största ögonblicken och numren.

Eller rättare sagt:

Just Beyoncé kan bara ställa sig och torka ansiktet med en handduk. Det blir ändå en ikonisk scen där det känns som om hela arenen suckar och drar efter andan.

Avslutas med lökiga versioner

Tillsammans, eller var för sig, har de en urkraft som är svår att hitta någon annanstans.

Den finns i ”Crazy in love”. Den finns i ”Freedom”. Den finns i ”Run the world (girls)”. Den finns också i flera av Jay-Z:s mest arenapimpade kolosser: ”Niggas in Paris”, ”Public service announcement” och ”U don’t know”.

Att sedan allt slutar med två lökiga versioner av ”Young forever” och ”Perfect duet” må kanske vara hänt.

Där blir symboliken onödigt sockersöt och övergullig.

Ungefär som när Lufsen puttar en köttbulle med nosen till Lady.

FAKTA Betyg – låt för låt +++

Holy grail

Mäktig entré. Men törs man skriva att originalversionen med Justin Timberlake är ännu starkare? ++

Part II (on the run)

Partiet som etablerar Gangstern och Drottningen som ett förälskat par på flykt undan lagen...

++

’03 Bonnie & Clyde

... är mest en hyfsad b-film på scen.

++++

Drunk in love

Beyoncé visar varför hon rankas som världens största soulartist. Overklig kraft när rösten skjuter iväg refrängen.

++++

Diva/Clique

Cheerleaderbeats växlar över till blytungt Kanye West-samarbete.

++++

Dirt off your shoulder

Finns en anledning att Barack Obama använde låten som referens och borstade av sina axlar i en infekterad debatt med Hillary Clinton 2008.

++++

On to the next one

På en sekund, och på ett beat av Swizz Beatz, skapar Jay-Z ett hisnande blockparty över hela arenan.

+++

Fuckwithmeyouknowigotit

Bleknar lite jämfört med vad som kommer efter.

++++

Flawless/Feeling myself

En serie korta, explosiva utbrott.

++++

Naughty girl/Big pimpin’

Övergången mellan Donna Summers ”Love to love you baby” i ”Naughty girl” och ”Big pimpin’” är... flawless.

++++

Run this town

Lägger upp bollen...

++++

Baby boy

... och Beyoncé dunkar hål i nätet genom att återvända till dancehall från debutskivan ”Dangerously in love”.

++++

Mi gente (remix)/You don’t love me (no, no, no)

Latinhooken i ”Mi gente” drar fram som en storm.

++

Bam

Dancehall och reggae är kanske inte Jiggas starkaste sida.

++++

Hold up/Countdown

Beyoncé bläddrar i snabbt och intensivt tempo mellan spår...

++++

Sorry/Me, myself & I

... från fyra olika album på kort tid.

++++

99 problems

Man muckar inte med den här knogmackan.

+++++

Ring the alarm/Don’t hurt yourself

En galen uppvisning. Beyoncés attack är ursinnig. +++

I care/4:44

Ibland är det mer, tja, teater än konsert. ++++

Song cry

Effektfull rysare där Jay-Z står ensam vid mikrofonen och biktar sig i en ”The blueprint”-ballad mitt i ett stjärnhav av smartphones. ++

Resentment

Den bittra texten passar in i sammanhanget, men det är långtifrån någon av Beyoncés största ballader. Sången är fantastisk, musiken är farligt nära Disney. +++

Family feud

Underhållande mix av black power och miljardärskryt. +++

Upgrade U

Duon har gjort andra och bättre uppgraderingar av själva musiken. +++++

Niggas in Paris

Nedräkningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... resten är vansinne. +++

Beach is better

Kort och ilsken version. Det låter som om det ramlar klippblock över scenen. ++++

Formation

Innan Jay-Z lämnar scenen klipper han till med en kort men träffande recension av Beyoncés nästa nummer: ”Too good”. +++++

Run the world (girls)

Så länge den våldsamma versionen av låten pågår finns det ingen tvekan om som styr världen. (Inte killar.) +++++

Public service announcement

Jay-Z:s stora stund under konserten. Utmattande och mäktig urladdning. ++++

The story of O.J.

Kort, men isande politiskt avbrott om rasism. De tecknade filmerna på bildskärmarna är frånstötande och absurda. ++++

Déjà vu

Den funkiga basgången är dödligt cool. Duellen mellan Jay-Z och Beyoncé är lika imponerande och går över till... ++++

Show me what you got/Crazy in love

... en sekvens som laddar och laddar och laddar och briserar med ”Crazy in love” innan allt lika snabbt landar i... ++++

Freedom

... den stora vulkanen från ”Lemonade”. ++++

U don’t know

Nästan däruppe med ”Public service announcement”. ++

Young forever/Perfect duet

Covern på Alphaville och Ed Sheeran är smält smör i öronen. LÄS MER

