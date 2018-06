Tom Morello + FÖLJ

Världsstjärnan visar upp otäcka skadan – dagarna innan Sverigespelningen



1 av 2 | Foto: Stefan Jerrevång Tom Morello på Bråvalla 2017.

NÖJE 24 juni 2018 07:38

Världsstjärnan Tom Morello spelar i Sverige på tisdag.

Men nu avslöjar gitarristen att han bara dagarna innan fått en fraktur i sin hand.

På Instagram visar han nu upp bilder på den otäcka skadan.

Tom Morello har spelat med band som Rage against the machine och Audioslave.

Nu på tisdag kommer han till Stockholm för en konsert på Gröna lund med supergruppen Prophets of rage.

Men med bara dagar kvar till Sverigespelningen har gitarristen dragit på sig en skada i sin grepphand.

”Fick en fraktur i min grepphand i torsdags. Operation i dag”, skriver artisten på Instagram på söndagsmorgonen, svensk tid.

”The show must go on”

Han har lagt upp en bild från operationen där man kan se hur de skurit upp handen för att stabilisera benbrottet med en liten stålskena.

Spelningen på Gröna lund ska dock inte vara i fara, enligt Morello.

”Kommer att stå på scen i Sverige på tisdag”, skriver gitarristen, som bland annat använder hashtaggen ”The show must go on”.

Prophets of rage har samlat ihop medlemmar från erkända band som Rage against the machine, Audioslave, Public enemy och Cypress hill.

Bandet spelar på Gröna lund den 26 juni.

