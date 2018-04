Jay Z + FÖLJ

Jay Z grät när hans mamma kom ut som lesbisk



1 av 2 | Foto: AP SCANPIX Jay Z och mamma Gloria Carter.

NÖJE 5 april 2018 00:42

När Jay Z och hans mor pratade om hennes sexualitet första gången brast det för honom.

Det berättar rapparen i ”My next guest need no introduction” med David Letterman.

– Jag grät för jag var så lycklig över att hon var fri, säger Jay Z.

Det var på en av Jay Z:s låtar som det först nämndes att mamma Gloria Carter var lesbisk. I spåret ”Smile” från 4:44-skivan rappar han om moderns sexuella läggning.

Men för den sakens skull var det aldrig något som de öppet diskuterat med varandra. Inte förrän förra året.

Och det är ett tillfälle som rapparen minns väl.

– För henne att sitta framför mig och säga ”Jag känner att jag är kär i någon”. Jag menar, jag grät verkligen. Det är en riktig historia. Jag grät för att jag var så lycklig över att hon var fri, säger Jay Z i David Lettermans Netflix-serie ”My next guest needs no introduction”.

”Inte hemskt, bara annorlunda”

I intervjun, som släpps i sin helhet hos streamingtjänsten den 6 april, pratar han om hur hans mamma först höll det hemligt för att skydda sina barn. För att inte skämma ut dem.

Gloria Carter gästade podcasten D’usse Friday i september förra året. Då pratade även hon om den ovan nämnda konversationen.

– Jag berättade vem jag var. Förutom att vara din mor är detta den personen jag är. Detta är livet jag lever. Min son började gråta och sa att det måste ha varit ett hemskt liv. Jag sa att det inte var hemskt. Bara annorlunda, sa Gloria Carter då.

