Bianca Ingrosso till attack mot ”Ex on the beach”

NÖJE 12 juni 2018 09:57

Mobbning, grupptryck och taskig kvinnosyn.

Bianca Ingrosso riktar skarp kritik mot egna kanalens ”Ex on the beach”.

”Killarna i det huset (förutom några såklart) är bland det värsta och vidrigaste jag har sett!!!”, skriver hon på sin blogg.

Bråk och intriger präglar ”Ex on the beach”. Nu reagerar Bianca Ingrosso på programmet.

”Kollar igenom hela säsongen av ”Ex On The Beach” på Dplay också som jag missat och ligger och skrattar och blir förbannad om vartannat”, skriver hon på sin blogg.

Det är framförallt de manliga deltagarna hon har synpunkter på.

”Killarna i det huset (förutom några såklart) är bland det värsta och vidrigaste jag har sett!!! Deras kassa kvinnosyn, hur de pratar till & om tjejerna i huset, hur de pratar om sig själva som kingar hit och dit och allt där till. Fyfan säger jag bara!!”, skriver Bianca Ingrosso, och hyllar samtidigt de kvinnliga deltagarna i programmet.

”Men älskar dock tjejerna i huset som står upp för sig själva och inte tar någon skit för omogna pojkar”.

Vill vara en förebild

Hon menar att det är viktigt att lyfta problemen i ”Ex on the beach”.

”Några av er kanske kommer kommentera nu att jag inte ska uttala mig om andra när jag inte känner dem hit och dit. Men det lilla jag har fått se i det programmet så måste jag bara som förebild för unga tjejer säga att deras beteende är fult, omoget, äckligt och skrattretande. Ingen ska behandla tjejer eller vänner så!!”, skriver Bianca Ingrosso.

”Det är INTE coolt att vara taskig, mobba, smutskasta eller falla för grupptryck! Det är dock coolt att bry sig om människor, att behandla alla som man själv vill bli behandlad och att inte se kvinnor som något man bara ligger med och sen pissar på. Var bara tvungen att få det sagt.

”Ex on the beach” visas i Kanal 11, systerkanal till Kanal 5 där Bianca Ingrosso är aktuell med ”Wahlgrens värld”. Båda kanalerna ingår i Discovery Network Sweden.

Therese Lindström, pressansvarig för underhållning på Discovery Network Sweden svarar på kritiken:

”Ex on the beach är ett program med en stor, hängiven och engagerad publik, vilket vi tycker är väldigt roligt. Det är ett program som väcker känslor och skapar diskussion, precis som det ska. Vi älskar Bianca, och vi älskar ”Ex on the beach”. Det är kul att hon gillar programmet, som så många andra.”

Tvingades lämna efter bråk

Årets säsong av ”Ex on the beach” har precis som tidigare säsonger bjudit på en hel del dramatik.

Tristan Idevall tvingades lämna programmet efter att han försökt ge sig på Joel Åkesson i samband med ett tjafs som urartat. Inspelningarna fick avbrytas, och produktionen tog omedelbart beslutet att Idevall inte fick vara kvar.



