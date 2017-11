Westlife på väg att återförenas



1 av 2 | Foto: Per Björn Westlife år 2000.

Förre managern drog igång ryktena om en återförening.

Nu hakar förre Westlife-medlemmen Nicky Byrne på tåget.

– Jag skulle älska om det blev en återförening, säger han till irländska Independent .

Det är fem år som Westlife tog farväl till fansen med en slutsåld konsert på Croke Park i Dublin.

Men nu kan det snart vara dags för en comeback.

Det var tidigare i veckan som ”X factor”-jurymedlemmen, tillika det irländska pojkbandets förre manager Louis Walsh avslöjade att en återförening ”definitivt” kommer att ske.

När kunde han dock inte svara på.

I en intervju med irländska Independent berättar nu även Nicky Byrne att han, och även de andra medlemmarna, vill spela ihop igen.

– Jag skulle älska om det blev en återförening och jag är säker på att de andra grabbarna också skulle göra det, säger han.

Byrne avslöjar även att flera skivbolag redan visat intresse.

Vill spela inför fullsatta läktare

Precis som ex-managern kan Byrne dock inte svara på när. Nicky Byrne, som representerade Irland i Eurovision song contest i Stockholm 2016, har i dag sitt eget radioprogram på Irland.

– Jag skulle inte vilja göra det nu eftersom jag har så mycket på gång, och tror det även gäller grabbarna.

Men han erkänner att tanken på att få spela inför en fullsatt arena igen är något som lockar.

– Vem skulle inte vilja göra det igen? Skratten med killarna och att få resa runt och träffa alla fans igen. Nästa sommar är det nästan sex år sen sist så vem vet? Kanske om tio år.

”Idol”-profilen bakom bandet

Westlife bildades 1998, på initiativ av ”Idol” och ”X factor”-profilen Simon Cowell. De slog igenom stort året efter med låtar som ”If I let you go” och ”Flying without wings”. Bandet bestod då av Nicky Byrne, Kian Egan , Mark Feehily , Shane Filan och Brian McFadden .

LÄS OCKSÅ Källa: Spice Girls återförenas – med Victoria Beckham