Linnéa Claeson skadad i ”Let’s dance” – visar upp blodiga bilden

”Jääääävlar!!!”

avCornelis Rikken

NÖJE 14 mars 2019 15:57

Hon är i full färd med att repa inför premiären av ”Let’s dance”.

Men nu berättar Linnéa Claeson att hon har skadat sig under repetitionen.

På Instagram delar hon med sig av en bloddrypande bild.

”Jäääääävlar!!!”, kommenterar komikern Bianca Kronlöf.

Opinionsbildaren och handbollsspelaren Linnéa Claeson, 27, är en av deltagarna i årets upplaga av ”Let’s dance”.

Men med bara nio dagar kvar till premiär tycks något ha gått snett på repetitionen.

Under onsdagen delade ”Assholes online”-grundaren med sig av en chockerande bild på Instagram.

På bilden syns hennes bloddränkta sandal.

”Var med i Let’s dance, they said. It will be fun, they said”, skriver hon.

Får stöd av kändisarna

I kommentarsfältet syns flera kända profilers chockade reaktioner.

”Jääääävlar!!!”, skriver komikern Bianca Kronlöf, 33.

Jill Johnson, 45, har kommenterar tre emojis i form av ett par händer som ber, en chockad smiley och ett hjärta.



1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO Programledaren Tilde de Paula Eby med Linnéa Claeson och dansaren Jacob Persson.

Kroppsaktivisten Stina Wollter, 53, som deltog i ”Let’s dance” 2017, skriver att hon kan relatera.

”Minns blodet, smärtan i fötterna, stukningarna”, skriver hon.

”Bara att tejpa och köra”

Linnéa Claeson har gjort sig känd för sitt stora feministiska engagemang och i kommentarsfältet undrar en följare ”var feminismen inom dansen är?”.

”Vilken tanig sko! Inte konstigt att de skär in och sabbar fötter”, skriver personen.

Men det rör sig faktiskt inte om skoskav utan om en stortå som fått möta en hård klack, förtydligar Claeson.

”Men vi kör på, ska på träning och fortsätta dansa om tio minuter så det är lugnt. Gör ont bara, hahaha”, svarar hon och verkar alltså ta skadan med ro.

”Som hanbollstjej har man ändå haft myyyycket värre skit. Det är bara att tejpa och köra är livsfilosofin”.

Nöjesbladet söker Linnéa Claeson.

