Robin ”Mos” Andersson vann ”Paradise hotel”

Hemliga tecknet i finalsekunderna ändrade allt

NÖJE 7 november 2018 22:55

Robin ”Mos” Andersson kastade kulan och gjorde sig själv en kvarts miljon rikare – och sin partner lottlös.

Sen kom vändningen i ”Paradise hotel”-finalen.

– Han gjorde en blinkning till mig och då började jag skratta för då kände jag att han har nåt lurigt för sig, säger Jennifer Karlsson.

Han blev ensam vinnare i ”Paradise hotel” genom att drämma kulan i marken på 250 000 kronor.

Därmed tycktes Robin ”Mos” Andersson, 26, göra partnern Jennifer Karlsson, 29, helt lottlös i tävlingen.

– What the fuck, tänkte jag. Jag var mest chockad. Jag tror inte jag var förbannad, jag bara: ”oj, vad hände nu”. Jag trodde absolut inte att han skulle kasta för fem öre. Så det var en jättestor chock, säger Jennifer om hur tankarna rusade under inspelningen.

Hemligt tecken ändrade allt

Det är tredje gången Robin ”Mos” Andersson tävlar i ”Paradise hotel” och andra gången han står som vinnare. Men där han 2015 valde att hålla fast i kulan och dela på hela vinstsumman, en halv miljon kronor, med dåvarande partnern Josefine Caarle, kastade han den nu i marken på en kvarts miljon.

– Det var på tiden att den skulle smällas, säger han.

– Jag har varit med tre gånger, hållit i kulan en gång, varför inte testa på att smälla den rätt ner i backen.

Men så kom vändningen i programmet. Med en blinkning som ett hemligt tecken från Mos.











1 av 4 | Foto: TV3 Finalen i ”Paradise hotel”.

Inför kulceremonin hade både han och Jennifer fått namnge vem de ville skulle få resten av prissumman om de valde att kasta kulan.

– Jag var inte säker förrän han blinkade till mig, säger Jennifer Karlsson.

– Jag hann inte tänka att hälften av pengarna skulle ges till nån. Han gjorde en blinkning till mig och då började jag skratta för då kände jag att han har nåt lurigt för sig.

Vill resa – och köpa bil

Robin ”Mos” Andersson hade valt att den kvartsmiljon som Jennifer gick miste om istället skulle tillfalla hennes syster Rebecca Karlsson som också tävlat i programmet.

– Tidigare hade jag en plan att kasta kulan på 500 000, men efter att Jennifer räddat mig kvar i tävlingen trots att jag svikit henne tyckte jag att hon förtjänade pengarna även fast jag ville kasta kulan. Så jag kände att då kan jag ge pengarna till henne genom hennes syster.

Vinstsumman betalas ut nu i samband med att finalen sänds.

– Hon har sagt att jag kommer få pengarna. Jag hade helst sett att jag och syrran åkt på en resa tillsammans först och främst. Sen har jag inte planerat så mycket, säger Jennifer.

Vad ska du göra för din del av vinstpengarna då?

– Först och främst ska jag spara. Jag ska inte göra så mycket, köpa en bil kanske. Förra gången jag vann så gav jag en del till cancerfonden, nu vill jag göra nåt vettigt med dem för egen del, säger Robin ”Mos” Andersson.

7 november 2018 22:55