Skandaldrottningen gripen av polis – efter bilkrasch

Tv-profilen och den före detta glamourmodellen Katie Price kraschade sin rosa Range rover rakt in i en buske tidigt på onsdagsmorgonen.

Hon greps strax därefter av polis misstänkt för rattfylla.

Bara månader tidigare blev Katie Price av med körkortet.

Katie Price, 40, kraschade in i en buske i Woolwich i sydöstra London tidigt under onsdagsmorgonen. Hon var på väg hem från sin ex-pojkvän Kris Boysons 30-årsfest när olyckan plötsligt var framme. Strax efter kraschen greps Price på platsen av polis, misstänkt för rattfylla, skriver The Sun.

En talesman för polisen säger till The Mirror på onsdagsmorgonen:

– En 40 år gammal kvinna som befann sig i bilen greps för misstänkt rattfylla. Hon togs med till en polisstation i södra London där hon får stanna.

Enligt contactmusic.com ska Katie Price ha klarat sig undan kraschen oskadd, men undersöktes ändå av en läkare på polisstationen. Hon fick senare lämna stationen, genom att smyga ut genom bakdörren. Katie Price riskerar nu upp till sex månader i fängelse, rapporterar sajten vidare.



1 av 2 | Foto: Dan Steinberg / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix Katie Price 2011.

En källa uppger för Mail Online att Katie Price dök upp oinbjuden på 30-årsfesten.

– Vi hade druckit några drinkar när någon sa till Kris att någon är här för att träffa dig. Det nästa som händer är att Katie är där, jag är inte helt säker på varför, säger källan och fortsätter:

– Kris och hon gick bort för att prata lite så vi lät dem göra det.

I februari blev Katie Price av med sitt körkort efter att ha åkt fast för fortkörning. Det kom dock fram att hon, trots körförbudet, kört bil två veckor innan hon fick tillbaka körkortet igen. Hon förklarade i ett Instagraminlägg att det berodde på att hon behövde köra sonen Harvey till sjukhuset.

