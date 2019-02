Khloé Kardashian + FÖLJ

Fler detaljer avslöjas efter otrohetsdramat

Khloé Kardashian och Tristan Thompson har gjort slut – Kim Kardashian bryter med NBA-proffset och Jordyn Woods

avJohan M Söderlund

NÖJE 21 februari 2019 23:24

Khloé Kardashian ska ha fått veta om otrohetsskandalen i måndags.

Och storasyster Kim har avföljt både Tristan Thompson och Jordyn Woods i sociala medier.

Nu avslöjas nya detaljer i kärleksdramat som skakar kändisvärlden.

På onsdagen kom beskedet att Khloé Kardashian, 34, och NBA-spelaren Tristan Thompson, 27, gjort slut.

Basketproffset var otrogen med Khloé Kardashians lillasyster Kylie Jenners, 21, bästa kompis Jordyn Woods, 21. Enligt ögonvittnen på plats ska de ha hånglat på en fest och ”inte kunnat hålla sig ifrån varandra”.

Nu framkommer nya detaljer i otrohetsdramat.

Khloé Kardashian var först inte säker på att otrohetsryktena stämde. I måndags hörde hon ryktena. Dagen efter var hon helt säker på att de stämde efter att ha frågat runt, enligt en väl insatt källa till tidningen E-Online.

Men när exakt paret gick skilda vägar är inte känt.

Källan som tidningen har pratat med berättar att Kylie går igenom en väldigt svår tid just nu.

– Hon är förkrossad och känslosam. Hon vill inte tro att det är sant. Hon ville ge Jordyn en chans att förklara sig. Hon vet inte vad hon ska göra. Hon är chockad och förvirrad.

– Situationen är förkrossande för hela familjen. Alla litade på Jordyn under många år och släppte in henne djupt in i deras privatliv, säger källan till tidningen.











1 av 4 | Foto: Jackson Lee / SplashNews.com / JACKSON LEE / SPLASHNEWS.COM/ IB Kim Kardashian.

Jordyn Woods ska även ha packat sina väskor och flyttat ut ur huset som hon delade tillsammans med Khloé Kardashian. I stället ska hon flytta in hos sin mamma. Beslutet var Jordyn Woods, enligt uppgifter till sajten TMZ.

I onsdags kväll sågs Khloé Kardashian för första gången offentligt efter uppbrottet, poserandes på röda mattan i Hollywood.

Storasyster Kim Kardashian, 38, ska ha klippt banden till både Tristan Thompson och Jordyn Woods. Hon har avföljt dem sociala medier, men resten av klanen Kardashian ser fortfarande ut följa dem.

Khloé Kardashian och Tristan Thompson har dejtat sedan 2017 och fick dottern True i april 2018.

LÄS OCKSÅ Kardashian lämnar pojkvännen efter otrohetsdrama