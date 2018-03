Brandman död under filminspelning

Bruce Willis + FÖLJ

En brandman dog och fem skadades under inspelningarna av Bruce Willis nya film ”Motherless Brooklyn”.

Branden upptäcktes när regissören Edward Norton såg rök välla ut från byggnaden i New York.

Branden utbröt under inspelningarna av den stjärnspäckade filmen ”Motherless Brooklyn” i Harlem sent i torsdags kväll, rapporterar New York Post.

Filmens regisseras av Edward Norton och i rollerna syns bland andra Bruce Willis, Alec Baldwin och Willem Dafoe. Det var regissören själv som upptäckte branden när han såg rök välla ut från den fem våningar höga byggnaden.

Räddningstjänst kallades till platsen, men det slutade i katastrof. Den 37-årige brandmannen Michael R. Davidson miste livet medan han försökte släcka branden.

Fem skadades

– Till våra stora sorg har vi nu fått veta att en brandman i New York förlorat livet i lågorna och våra hjärtan värker av medkänsla för hans familj. New York Citys brandmän är sannerligen de modigaste i världen. Vi såg själva när de kastade sig in i röken för att försäkra sig om att alla kom ut säkert och fortsatte sedan kämpa mot elden och hindra den från att sprida sig, säger Edward Norton och filmens producenter i ett uttalande.

– Vår stad förlorade en hjälte i kväll, säger New Yorks borgmästare Bill de Blasio till Variety.

Ytterligare fem brandmän skadades under släckningsarbetet, men ingen av dem livshotande.

