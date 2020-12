Publicerad: 03 december 2020 kl. 16.00

Saade: Jag är med för Björkmans skull

”Jag vill att Sverige vinner Eurovision nu när det är Christers sista år”

Av: Torbjörn Ek

Han ställer upp i Mello igen – för Christer Björkmans skull.

Låten skrev Eric Saade när han hittat kärleken igen efter att bröllopet med Nicole Falciani ställdes in i april.

– Jag kom från ett skitår och sen i somras hade jag en period som var jävligt underbar, med vänner, med kärlek, allt möjligt som klaffade, säger han.

Melodifestivalgeneralen Christer Björkman, 63, har varit tydlig med att 2021 blir hans sista år efter totalt 20 år vid rodret för det som har cementerats som Sveriges största tv-program och en verklig maktfaktor i svenskt musikliv.

Och det är anledningen till att Eric Saade, 30, ställer upp i Melodifestivalen igen.

– Jag hade lovat honom att jag skulle göra det igen innan han slutar. Nu är det 10-årsjubileum också sen jag vann 2011 så det känns bra.

Foto: ANDREAS BARDELL Eric Saade.

”Christer måste få sluta på topp”

Danny Saucedo är också med igen, det är många som pratar om en ny duell mellan er, precis som 2011, vad tänker du?

– Det enda jag känner är att man ju vill att det ska vara en väldigt bra tävling. Jag vill att de bästa artisterna ska vara med dels för att jag älskar det här programmet så mycket men också för att man vill att andra bra artister är med. Och Danny är en av de bästa och duktigaste artisterna jag känner. Jag vet att många vill måla upp det som en rivalitetsduell, men så är det inte.

Men är du med för att vinna och sen sikta på seger i Eurovision?

– Nej, inte på det sättet som när jag var 19–20 bast och tyckte det var allt som betydde nåt. Nu är jag med av ren kärlek till musiken och det här programmet. Och av kärlek till Christer Björkman som gav mig chansen väldigt tidigt och har varit en stor del i min karriär. Jag vill att Sverige vinner Eurovision nu när det är Christers sista år. Om det är min låt som har bäst chans så vill jag att den får åka och är det nån annan låt så ska den få åka. Christer måste få sluta på topp, och det tror jag att vi alla känner.

Foto: PETER WIXTRÖM Christer Björkman.

Efter inställda bröllopet: ”En av de bästa somrarna”

Nu ska han tävla med låten ”Every minute”. Saade tycker att det är svårt att beskriva låten med ord.

– Men det är en euforisk beroendeframkallande och ganska sexig låt tycker jag. Som har ett litet mörker i sig. Jag skrev den under en period i mitt liv som hade varit ganska tråkig och mörk i coronakarantän samtidigt som året över lag kändes skit. Sen hände nåt i somras och jag hade en av de bästa somrarna i mitt liv, så jag skrev den när allting var som bäst.

I april meddelade Eric Saade och dåvarande fästmön Nicole Falciani, 23, att bröllopet som planerats till Italien i maj ställdes in och några veckor senare bröt paret sin förlovning. Under sommaren började Saade istället att kopplas ihop med influencern Hanna Schönberg, 22, och under hösten har de synts flitigt med små kärleksförklaringar i varandras sociala medier. Han har dock ännu inte kommenterat förhållandet offentligt.

Vad var det som hände i somras som gjorde att det blev så bra, var det när du träffade Hanna?

– Haha du är rolig du, det tänker jag kanske inte säga till dig vad det var som hände. Men jag kom från ett skitår, som för alla i min bransch, och sen i somras hade jag en period som var jävligt underbar, med vänner, med kärlek, allt möjligt som klaffade. Sen satt jag i studion och vi hade askul och skrev den här låten. Det var många saker som föll samman, säger han.

