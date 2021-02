Loreen om kärleken: ”Raka motsatsen till mig”

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 05 februari 2021 kl. 10.44

Foto: Claudio Bresciani Loreen på ”Dont stop the music”-galan.

Hon gjorde braksuccé med ”Euphoria”.

Men alla trodde inte på Loreen som följde sin intuition trots att hon kände en gnagande oro.

– Jag var så jäkla rädd att det skulle gå åt helvete.

Du uppträdde på ”Don’t stop the music”-galan i helgen?

– Det kändes så otroligt nice. Att få sjunga och stå med mina musiker på scen är livet för mig. Jag fick den stora äran att sjunga Marie Fredrikssons ”It must have been love”. Jag älskar hennes låtar och blev förkrossad när hon gick bort. Jag träffade henne en gång, men då blev jag så starstruck att jag inte kunde prata.

Hur har pandemin varit för dig?

– Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte har känt av den så mycket. Precis när coronan slog till fick jag erbjudande om ”Så mycket bättre”. Det var helt perfekt och jag jobbade med mitt lilla team och kunde vara kreativ. Jag är lyckligt lottad.

På tal om ”Så mycket bättre”, hur var det?

– Det var kul och intensivt, men läskigt i början. Men det var härligt att sitta med sina egna som jag kallar oss och prata musik och se alla tolkningar.

Helen Sjöholm gjorde en maffig version av ”Euphoria”?

– Jag är ett stort fan av henne och tänkte att ska någon ta sig an ”Euphoria” så ska det vara Helen. Jag är lite nördig när det kommer till sång och skulle inte vilja höra en countryversion av ”Euphoria”, jag vill att man sjunger ut i refrängerna med en stor och pampig röst. Hon gjorde precis det fast på hennes sätt.

Nästa år är det tio år sedan ”Euphoria”-succén, hur förändrade det ditt liv?

– Det förändrade allt och blev en vändpunkt för mig. För första gången i min karriär gjorde jag som jag ville och var sann mot mig själv. Men jag var så jäkla rädd att det skulle visa sig att min intuition var prutt och att allt skulle gå åt helvete. Jag kände oro över allt snack om att det var för komplicerat och att folk inte skulle förstå. Sedan visade det sig att det funkade och det gjorde mig så glad.

För några år sedan sa du i ett radioprogram att du mött kärleken i en ”bondlurk”?

– Om jag säger så här, jag har kärlek i mitt liv. Jag sa bondlurk, men det är en jordad människa. Han är raka motsatsen till mig på många sätt. Jag är snabb och han är långsam. Jag är snygg och han är ful… Jag bara skojade, haha!

Men då finns ”bondlurken” kvar i ditt liv?

– Kärleken är kvar i mitt liv. Men kalla honom för fan inte för bondlurken nu, jag drog bara ett skämt.

Vi lovar. Är det generellt sett svårt att dejta som offentlig person?

– Man är absolut på sin vakt, men det hade jag varit ändå. Men man känner av om en person har en egen integritet. Finns inte det och man lever genom någon annan är det tack och hej leverpastej.

Hur ser det ultimata fredagsmyset ut?

– Jag är en sådan svennebanan och älskar tacokvällar, det är det bästa jag vet. Men man kan förstås lyxa till det. Nu är det i och för sig inte jag som lagar mat i det här hemmet. Jag är en katastrof i köket och kan inte ens koka ett ägg.



FAKTA Loreen Namn: Lorine Zineb Noka Talhaoui Ålder: 37 Bor: Stockholm Civilstatus: Upptagen Karriär i urval: Tävlade i ”Idol” 2004 och slutade på en fjärdeplats. Var med i Mellon 2011 med ”My heart is refusing me”. Vann alltsammans 2012 med ”Euphoria”. Tävlade återigen 2017 med ”Statements”. Var med i ”Så mycket bättre” i höstas. LÄS MER

