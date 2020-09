Avslöjar: Flera Idoler har fått corona

Krismöte i natt – TV4 tvingas göra om hela ”Idol”-sändningen: ”Ska sända från deltagarnas rum”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 25 september 2020 kl. 09.25

Uppdaterad: 25 september 2020 kl. 09.56

Ännu flera ”Idol”-deltagare har smittats av corona, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Sent i går kväll höll produktionen krismöte med de tävlande – och TV4 tvingas nu göra om hela sändningen.

– Framträdandena kommer att förinspelas från deltagarnas hotellrum, säger en källa med god insyn.

Ytterligare minst tre ”Idol”-deltagare ska enligt uppgifter till Aftonbladet ha smittats av corona efter att deltagaren Caspar Camitz, 25, insjuknat och testat positivt i tisdags.

Som Aftonbladet kunde rapportera på torsdagskvällen har samtliga deltagare testas för covid-19 under veckan. I går hade hälften av deltagarna hunnit få sina resultat, men inte förrän sent på kvällen fick övriga deltagare information om att flera drabbats av viruset.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT Idolerna som gått vidare till fredagsfinal i TV4:s Idol. Övre raden från vänster: Alf ”Affe” Hagström, Nadja Holm, Paulina Pancenkov, Nova Luther, Maya Arctaedius, Mattias Nederman, Simon Karlsson. Nedre raden: Gabriel Abdulahad, Niklas Hultberg, Indra Elg, Ella Hedström, Herman Silow. (Frånvarande Caspar Camitz)

Fick info vid krismöte i går kväll

Då hade deltagarna tvingats låsa in sig på sina hotellrum utan annan motivering än att de riskerade att döda någon om det skulle visa sig att de hade corona och gick ut och tog frisk luft. Enligt uppgifter till Aftonbladet pyrde frustrationen hos deltagarna och minst en av dem övervägde att hoppa av tävlingen på grund av produktionens agerande och det faktum att de inte fick någon information.

Först sent på torsdagskvällen kallades samtliga deltagare till ett krismöte över video med ansvarig produktionspersonal. Inte förrän då fick de veta att flera deltagare hade smittats av corona, personer som de alla stått på scen och kramats med under förra veckans kvaltävlingar och fredagens kvalfinal. Under krismötet hotade produktionspersonal med att deltagarna skulle stängas av från tävlingen om de inte stannade på sina rum, uppger en källa med god insyn för Aftonbladet.

– Det är totalt kaos nu, säger källan.

Uppgifter: Ska sjunga på sina hotellrum

Under mötet med ”Idol”-deltagarna informerade TV4 om att kvällens program helt kommer att göras om. I stället för att de tävlande framför sina låtar i ”Idol”-studion i Spånga kommer stora delar av kvällens sändning att förinspelas under fredagsförmiddagen.

– De kommer att få sjunga på hotellet. Framträdandena kommer att förinspelas från deltagarnas hotellrum, säger en person med god insyn.

Programledaren Pär Lernström, 40, och juryns Kishti Tomita, 56, Nikki Amini, 35, Alexander Kronlund, 48, och Anders Bagge, 52, kommer, enligt Aftonbladets uppgifter, att prata med deltagarna över videolänk.

TV4 avböjer att svara

Hur TV4 ska skydda produktionspersonal som tv-fotografer, ljudtekniker, produktionsassistenter, smink- och hårstylister är fortfarande oklart. Enligt uppgifter till Aftonbladet är flera personer som arbetar med ”Idol” upprörda över att ha fått information om Caspar Camitz coronasmitta via tidningarna och menar att de heller inte har erbjudits tester av produktionen.

TV4:s exekutiva producent Malin Knave väljer att inte svara på några frågor om Aftonbladets uppgifter utan skriver i ett sms:

”Samtliga tävlande fick information om Caspars symptom direkt när vi fick kännedom om det och Caspar blev då avskild från produktionen och övriga idoler. Vi har efter det testat samtliga tävlanden och inväntar fortfarande alla testresultat. TV4 har också vidtagit nödvändiga åtgärder för att skapa en så säker miljö så möjligt för idolerna. Återkommer när vi har hela bilden, samt hur kvällens sändning kommer att se ut.”

