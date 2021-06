Britney Spears stöd från exet: ”Oavsett vårt förflutna...”

Artisteliten stöttar stjärnan efter domstolsförhandlingen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

Igår fick världen för första gången höra Britney Spears ord om förmyndarskapet.

Nu visar inte bara fansen sitt stöd för superstjärnan – utan även andra artistkollegor.

”Ingen kvinna bör någonsin begränsas från att bestämma över sin egna kropp”, skriver exet Justin Timberlake på Twitter.

Det var under gårdagskvällen som Britney Spears, 39, bröt tystnaden angående sin pappa Jamie Spears, 68, förmyndarskap under en domstolsförhandling. Pappan har under 13 år varit i kontroll över dotterns liv.

”Min pappa och alla som är inblandade i det här förmyndarskapet, inklusive mitt management, borde sitta i fängelse”, sa stjärnan.

helskärm Britneys fans utanför domstolen. Visa mer Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Exet och kändisarna stöttar

Fansens rörelse #FreeBritney har fått stort genomslag världen över. Men det är inte bara följarna som visar sin support. Pojkvännen Sam Asghari publicerade inför stjärnans redogörelse en bild på Instagram där han bar en t-shirt med texten ”FreeBritney” och stödet har tillkommit från flera håll.

”Jess och jag skickar vår kärlek, och vårt absoluta stöd till Britney under den här tiden. Vi hoppas att domstolarna och hennes familj gör detta rätt och låter henne leva precis som hon vill”, skriver exet Justin Timberlake ihop med hustrun, skådespelaren Jessica Biel, på Twitter.

Artisten fortsätter, ”Oavsett vårt förflutna, bra eller dåligt, och oavsett hur länge sedan det var.. Det som händer henne är inte rätt.”

Även andra artistkollegor visar att de står bakom stjärnan i målet.

”Vi älskar dig Britney!!! Var stark”, skriver Mariah Carey på sin Twitter.

”Jag hoppas av hela mitt hjärta att hon tilldelas frihet från detta kränkande system. Hon förtjänar det mer än någonting. Jag beundrar hennes mod att tala för sig själv idag”, skriver Halsey.

