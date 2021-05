”Orange is the new black”-paret har fått barn

Avslöjar nyheten på mors dag

Publicerad: 11 maj 2021 kl. 20.33

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Samira Wiley och Lauren Morelli.

Samira Wiley och Lauren Morelli har blivit föräldrar.

”Orange is the new black”-paret avslöjar nyheten på självaste mors dag.

”Vi är så glada, tacksamma, och så trötta”, skriver Morelli på Instagram.

Skådespelaren Samira Wiley, 34, och manusförfattaren Lauren Morelli, 38, har fått barn. De avslöjar nyheten på självaste amerikanska mors dag.

”För fyra veckor sedan kom vår dotter till världen och förändrade allt. Vi är så glada, tacksamma, och så trötta”, skriver Lauren Morelli på Instagram.

På bilden syns hon och Samira Wiley hålla dotterns små händer i sina. I inlägget avslöjas att dottern ska heta George Elizabeth.

Även Samira Wiley har lagt upp en bild på dottern. Hon passar på att gratulera sin fru på hennes första mors dag.

”Grattis på din första mors dag min vackra fru, som för fyra veckor sedan födde vårt första barn efter en nästan tre dagar lång förlossning – vår underbara dotter, George”, skriver hon på Instagram.

Foto: ”Orange is the new black” på Netflix Samira Wiley i rollen som Poussey Washington.

Träffades under ”Orange is the new black”

Paret träffades när de spelade in den hyllade Netflix-serien ”Orange is the new black” ihop. Samira Wiley spelade då rollen som Poussey Washington, och Lauren Morelli skrev manus till serien. De förlovade sig 2016 och gifte sig året efter.

