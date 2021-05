”Parks and recreation”-stjärnan Aubrey Plaza har gift sig

Publicerad: 10 maj 2021 kl. 07.01

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Jeff Baena och Aubrey Plaza.

NÖJE

Aubrey Plaza och Jeff Baena har gift sig – i smyg.

På sin Instagram kallar hon partnern för make för första gången.

– Så stolt över min älskade make, skriver hon.

Skådespelaren Aubrey Plaza, 36, och regissören Jeff Baena, 43, har gift sig i smyg. Paret har varit tillsammans i tio år och nu kallar ”Parks and recreation”-stjärnan partnern för make för första gången.

På sin Instagram gratulerar hon Baena för ett nytt filmprojekt, och i hälsningen avslöjar hon äktenskapet.

– Så stolt över min älskade make Jeff Baena, som kommit på ännu en film som tar oss till Italien för lite mer trubbel, skriver hon.

Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN Aubrey Plaza.

Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN Aubrey Plaza och Jeff Baena

Känd för Netflix-filmen

Skådespelarens publicist bekräftar för abc att paret gift sig, men vill inte kommentera när eller var bröllopet ägt rum.

Aubrey Plaza är mest känd för sin medverkan i komediserien ”Parks and recreation”, där hon spelade April Ludgate. Hon sågs också i ”Scott Pilgrim vs the world”. Jeff Baena har bland annat regisserat Netflix-filmen ”Horse girl”.

Plaza har medverkat i två av makens filmer – “Life after Beth” från 2014 och ”The little hours” från 2017.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 10 maj 2021 kl. 07.01

LÄS VIDARE