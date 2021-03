Nya uppgifter: Jennifer Lopez och Alex Rodriguez har inte gjort slut – ”Vi jobbar på en del saker”

Paret dementerar rykten om bruten förlovning

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 22.52

Uppdaterad: 13 mars 2021 kl. 16.30

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYR≈N Jennifer Lopez och Alex Rodriguez.

Stjärnparet Jennifer Lopez och Alex Rodriguez ska enligt källor till Page six ha separerat efter fyra år tillsammans.

Men enligt TMZ dementerar nu paret uppgifterna och menar att de ”fortfarande kämpar” för att hålla ihop.

– Rapporteringen är felaktig, säger de till TMZ.

Världsartisten Jennifer Lopez, 51, och baseballstjärnan Alex Rodriguez, 45, ska ha gjort slut efter fyra år tillsammans. De ska därmed ha brutit sin förlovning efter två år, det enligt tidigare uppgifter till Page six.

– Han är befinner sig i Miami nu och gör sig redo för baseballsäsongen, och hon spelar in film i Dominikanska republiken, berättar en källa med nära insyn.

Men Jennifer Lopez och Alex Rodriguez har efter gårdagens nyhet dementerat uppgifterna. Till TMZ säger de:

– Rapporteringen är felaktig. Vi håller på att jobba oss igenom en del saker.

Ryktena om att det skulle finnas en tredje part inblandad i någon form av otrohetsdrama stämmer heller inte, enligt paret.

Skjutit upp bröllopet två gånger

De sågs tillsammans i förra månaden i Dominikanska republiken där Jennifer Lopez är i full gång med att filma komedin ”Shotgun wedding”. Enligt en källa där hade de börjat planera igen för bröllopet som de tidigare tvingats ställa in två gånger.

Jennifer Lopez berättade i december att det berodde på pandemin som härjar.

– Vi behövde ställa in bröllopet… på grund av covid och karantänen. Vi har fått ställa in två gånger, vilket folk inte känner till, sa hon då enligt Page six.

Men en annan källa i Miami hävdar motsatsen. Att det sedan en tid har knakat rejält i fogarna och att något bröllop inte finns i sikte.

Förlovade sig på stranden

”A-Rod” och ”J.Lo” började dejta 2017. De förlovade sig två år senare 2019 när Rodriguez friade med en diamantring på stranden.

