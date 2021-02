Paparazzi 73: Arod är otrogen mot JLo och Golden Globes är ett toppenpris?

Av: Aftonbladet Nöje

Publicerad: 10 februari 2021 kl. 09.09

Uppdaterad: 10 februari 2021 kl. 09.29

Hela Twitter har rasat mot Golden Globes nomineringar den här veckan och Michelle förklarar utförligt hur sjutton Emily in Paris kunde kamma hem fler nomineringar än I May Destroy You.

Vi är som vanligt världens nr 1 källa för nyheter om Jojo Siwa och Rebel Wilsons dejtingliv, Max recenserar Britney-dokumentären och sammanfattar det senaste dramat bland svenska influencers som utspelat sig på Clubhouse.

Sist men inte minst: är Alex Rodriguez notoriskt otrogen mot Jennifer Lopez?

00:00 Mellokritiken: ”Det var töntigt och b”

04:15 Jojo Siwas kärleksavslöjande: Får Michael Jackson-vibbar

07:58 Hur fungerar Golden Globes: ”Skandal att den inte nominerats” + Missen efter bluffen om ”Emily in Paris”

24:38 Nästa stora kändissport – efter padel

30:10 Envisa otrohetsrykten om Arod mot JLo

36:48 Rebel Wilson är singel – avslöjade på Instagram

41:08 Max hängde i DET Clubhouse-rummet: ”Hur orkar mediepersonligheterna?”

47:42 Armie Hammer update: Hotar släppa nya uppgifter – presskontakter hoppar av

51:14 Så bra är Britney Spears-dokumentären

Foto: Moa Liverstam Max och Michelle.

