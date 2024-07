”Chinatown”-författaren Robert Towne är död

Hollywoodlegendaren blev 89 år

Uppdaterad 08.19 | Publicerad 07.53

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Robert Towne, den legendariske manusförfattaren till filmer från Hollywoods gyllene era, har dött.

Han blev 89 år gammal, rapporterar Variety.

Snabbversion Den legendariska manusförfattaren Robert Towne, känd från Hollywoods gyllene era, har avlidit vid 89 års ålder.

Towne, som började sin karriär på 1960-talet, låg bakom flera manus till stilbildande filmer som ”Chinatown”, som vann en Oscar för dess manus.

Dessutom hyllades Towne som manusdoktor på grund av hans förmåga att rädda ”trasiga” berättelser, varav en scen för ”Gudfadern” blev avgörande för filmens framgång. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Towne började sin karriär på 1960-talet med att skriva manus till lågbudgeterade B-filmer för indieproducenten Roger Corman. På 70-talet blev han erkänd som en mästare på sitt hantverk och låg bakom flera av manusen till årtiondets mest egensinniga och stilbildande filmer. Exempelvis Hal Ashbys ”Det hårda straffet” (1973) och ”Shampoo” (1975). Mest känt är hans manus för Roman Polanskis noirklassiker ”Chinatown” (1974) som vann en Oscar för sitt manus.

expand-left helskärm Robert Towne på The Regency Hotel 2006 i New York. Den Oscarsvinnande manusförfattaren blev 89 år. Arkivbild.

Pessimistisk mästare

Towne blev känd i Hollywood som en manusdoktor som kunde strukturera och fixa ”trasiga” berättelser. han kallades bland annat in till Warren Beattys ”Bonnie and Clyde” (1967), där han gjorde slutet mörkare och mer pessimistiskt. En attityd som återkom i fler filmer och satte prägel på tidsandan under 70-talets ”gyllene era” i Hollywood.

Towne hedrades också av Francis Ford Coppola i hans tacktal på Oscarsgalan, då Coppola fått hjälp av Towne med manuset till ”Gudfadern”. Towne hade skrivit den rörande och viktiga scenen mellan Marlon Brando och Al Pacino i trädgården – en scen som inte fanns med i Mario Puzos bokförlaga.

expand-left helskärm Chinatown med Faye Dunaway och Jack Nicholson

Hyllad som regissör

Towne regisserade också, även om de filmerna fick mindre uppmärksamhet. Det lesbiska löpardramat ”Personal best” hyllades av den ikoniska filmkritikern Pauline Kael som skrev att filmen var ”väldigt smart och subtil, där autenticiteten i detaljerna drar in publiken”.

Towne sade själv att ett bra manus ”går att läsa som en film som redan finns”.

”Chinatown” nämns ofta som en av världens bästa filmer. En prequel-serie med David Fincher som regissör har köpts in av Netflix och avsnitten skrivits av Towne innan hans död.

Robert Towne blev 89 år gammal.