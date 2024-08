Jenny Berggren om dokumentären om Ace of Base: ”Var inte det jag sa”

Publicerad 2024-05-01

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Mörker, stress och interna konflikter.

Men också ljusa stunder, kärlek och återföreningar.

I den nya dokumentären om Ace of Base visas alla sidor av gruppen upp.

– Jag blev lite överrumplad när de som filmade sa att ”det här kommer du inte att gilla Jenny”, säger Jenny Berggren.

Snabbversion En ny dokumentär om musikgruppen Ace of Base på Viaplay belyser interna konflikter och ojämlikhet inom bandet.

Många vittnar om orättvis lönefördelning mellan bandmedlemmarna, vilket även Jenny Berggren, en av medlemmarna, bekänner.

En eventuell återförening av Ace of Base kan ske om alla tre återstående medlemmar önskar det, säger Jenny, men systern Malin kommer inte att delta. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Viaplays nya dokumentär om musikgruppen Ace of Base har kallats för ”den ocensurerade versionen”.

Här får tittarna se material som aldrig tidigare visats, material som inte ens medlemmarna i bandet trodde skulle komma fram.

– Jag blev lite överrumplad när de som filmade sa att ”det här kommer du inte att gilla Jenny”. Och så fick jag se en grej som de visade, och de hade rätt, säger hon.

Berggren berättar att det handlade om ett ämne som det varit tyst om i många år – den ekonomiska fördelningen mellan bandmedlemmarna.

– Och där har ju jag tystnadsplikt. ”Vem har pratat om det här?” tänkte jag. Men då var det någon annan som inte alls var bunden till kontrakt men som visste om det här.

expand-left helskärm Jenny Berggren.

I dokumentären vittnar flera personer om att bandmedlemmarna fick olika mycket betalt.

– På den tiden var fördelningen inom bandet väldigt orättvis, säger Maurice Hawkesworth, A&R på Mega Records.

Per-Hans Berg, bandets jurist, säger samma sak.

– När jag träffade dem första gången hade de kommit överens om att de skulle dela på vinsten från skivförsäljningen, med en större andel till Ulf och Jonas.

Jenny Berggren säger själv i dokumentären att små saker som handlade om ojämställdheten inom bandet växte till större saker.

– När vi skulle hem tog Ulf och Jonas sina båtar och drog på semester. Jag och min syster var så ”okej, kul för er”. Det var bara små saker som började att förändras och det var inte alltid roligt.

expand-left helskärm Jonas Berggren, Jenny Berggren, Malin Berggren och Ulf Ekberg 1995

Jenny Berggren: ”En fullständig idiot”

Men till Aftonbladet säger hon att det hela är något ihopklippt.

– Det är otroligt skickligt berättat och klippt av gänget helt enkelt. Det är väl egentligen så som det kändes, men det var inte det jag sa.

Jenny Berggren säger samtidigt att de har fångat något grundläggande.

– Det var en stor fråga, ”varför blev det så här?” Men hela svängen på det jag berättade var att jag tyckte att jag hade så mycket häftigt. Fast jag inte hade lika mycket som de andra så tyckte jag att det jag hade var så rikt.

expand-left helskärm Jenny Berggren.

Hon tillägger:

– Men man jämför ju alltid, så är det. Och jag märkte hur pengar var ett maktmedel. När någon av killarna sa nej så blev det ett starkare nej än om jag sa det, för jag hade inte lika mycket krut. Det kunde jag uppleva ibland.

Hon har förklarat för de andra i Ace of Base hur hon egentligen känner och hoppas att de kan förstå vad hon menar.

– Jag skulle vara en idiot om jag inte var tacksam för det jag hade, en fullständig idiot. Det är så mycket man faktiskt fick. Det som var svårt var väl så småningom när det inte ramlade in samma pengar, då var jag fortfarande bunden av kontrakt. Då kunde jag inte jobba med något annat. Så det blev en krånglig sits ett tag.

I dag jobbar Jenny Berggren med musik. Hon är ute och reser över hela världen för att uppträda med Ace of Base låtar, något hon gjort sedan 2011.

expand-left helskärm Ace of Base 1993.

Kommer Ace of Base att återförenas?

När hon får frågan om Ace of Base någonsin kommer att återförenas som musikgrupp så skrattar hon.

– Jag brukar tänka så här, att den dagen alla tre vill och är sugna på det, då kommer det bli av.

Hon syftar på sig själv, Jonas Berggren och Ulf Ekberg.

Systern Malin Berggren kommer inte att vara med vid en eventuell återförening. Hon drog sig tidigt undan rampljuset och har inte velat medverka i dokumentärfilmen.

Av respekt för sin systers önskan om att få vara privat vill Jenny Berggren inte heller berätta något om hur Malins liv ser ut i dag.

I den sista delen av dokumentären läser Jenny Berggren dock upp ett brev från sin syster där hon hyllar sina syskon.

– Jag visste inte vad hon skulle säga där. Hon sa bara ”jag tänkte att jag skulle skriva ett brev, vad tror du om det?” Och jag sa ”ja, det tror jag är bra”, säger Jenny Berggren.

expand-left helskärm Jenny Berggren och Malin Berggren 1995.

I dokumentären syns däremot Jonas Berggren och Ulf Ekberg tillsammans med Jenny Berggren. Hon berättar att de alla fortfarande har kontakt med varandra.

– Det är en väldigt varm känsla mellan oss när vi ses. Det är jättefint, säger hon.

expand-left helskärm Från vänster: Jonas Berggren, Jenny Berggren, Ulf Ekberg.

Bråken i Ace of Base

De bråk som tidigare uppstått har de försökt att lämna bakom sig. Bland annat byttes Jenny Berggren ett tag ut mot två nya tjejer.

Berggren säger att hon aldrig har haft kontakt med dem, varken då eller senare.

– Nej, jag ville aldrig ersätta Malin så det fanns ingen anledning.

Vilka som är Ace of Base i dag är hon stensäker på.

– Det är jag, Malin, Jonas och Ulf som är Ace of Base, för hela världen.

– Skivbolaget och jag, min syster, och jag tror också Ulf och Jonas, anser att det är vi som är Ace of Base, jag kan inte tänka mig något annat. Och vi har ju kontrakt som ändå gäller och ett arv som följer med oss.

”Ace of Base - All That She Wants” har premiär den 1 maj på Viaplay.