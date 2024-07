Keshas hårda diss – ändrar låttexten: ”Fuck P Diddy”

Ändringen efter anklagelserna mot musikmogulen

Publicerad 2024-04-17

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Kesha döljer inte vad hon känner för Sean ”Diddy” Combs.

Stjärnan ändrade sin låttext om musikmogulen under sitt Coachella-uppträdande.

”Fuck P Diddy”, ropade hon ut till den jublande publiken.

Den amerikanska artisten Kesha Rose Sebert, 37, främst känd som bara Kesha, dök upp som överraskningsgäst under artisten Reneé Rapps, 24, uppträdande på musikfestivalen Coachella i Kalifornien i helgen.

Stjärnan sjöng sin hitlåt ”Tiktok” från 2010, men med en stor förändring.

expand-left helskärm Kesha.

Originalet börjar med låtraden ”wake up in the morning feeling like P Diddy”, alltså ”vaknar på morgonen och känner mig som P Diddy”.

Men det sjöng inte Kesha under sitt uppträdande.

I stället sjöng hon ”wake up in the morning like fuck P Diddy”, medan både hon och Reneé Rapp pekade finger, till publikens stora jubel.

expand-left helskärm Sean ”Diddy” Combs.

Anklagad för trafficking och våldtäkt

På sociala medier har folk hyllat låtändringen, och Kesha har själv lagt ut ett klipp på händelsen på Instagram.

Ändringen kommer efter nyheten att polisen slog till hemma hos musikmogulen Sean “Diddy” Combs, 54, som står anklagad för brott som trafficking, våldtäkt och sexuella övergrepp av flera kvinnor och en man.

Sean Combs har nekat till anklagelserna.