Nikodemus Drömer gör succé på Tiktok – väljer att jobba kvar på Ica

Intervju med Tiktok-stjärnan om obefintliga kärlekslivet, Ica-jobbet och åldersnoja vid 25

Publicerad 16.45

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Han klarar sig ekonomiskt på sin Tiktok-succé.

Men Nikodemus Drömer, 25, väljer att jobba kvar på Ica i Sollefteå.

– Det är skitkul. Sollefteå är en liten stad, det finns inte så jättemycket att göra, säger han.

Nikodemus Drömer har funnits på sociala medier en stor del av sitt liv. Först på Youtube som en del av gruppen HBA, och nu främst på Tiktok, där han i dag har 317 000 följare.

I ungefär ett och ett halvt år har han också klarat sig ekonomiskt på sitt innehåll på Tiktok, där majoriteten av hans innehåll handlar om att prova matnyheter och virala recept.

Trots det väljer han att också jobba kvar på Ica i hemstaden Sollefteå – för att han tycker att det är socialt och kul.

– Jag har jobbat där sedan jag tog studenten, så i sex år. Efter studenten jobbade jag heltid där, men nu har jag gått ner i tid. Men jag trivs så bra. Det är skitkul. Sollefteå är en liten stad, det finns inte så jättemycket att göra. Så det är ändå trevligt att ha något socialt. Jag kan inte sitta i lägenheten hela dagen heller, det går inte. Så tre kvällar i veckan och en helg i månaden jobbar jag på Ica. Det tycker jag är lagom.

expand-left helskärm Nikodemus Drömer.

Svaret om matlagning: ”Nej, nej, nej, nej, nej”

Övrig tid får hans följare se honom testa alltifrån bacon på glass till choklad på chips till att laga sushiburgare.

Vad får du för reaktioner?

– Det är bra reaktioner. Jag får ju ingen hat alls, alltså verkligen bara någon enstaka hatkommentar kan det vara. Annars är alla glada i kommentarsfältet och det är jag jätteglad för.

Skulle du säga att du är bra på att laga mat?

– Nej. Nej, nej, nej, nej, nej. Nej, det är jag inte. Nej. Nej, gud alltså. Jag är inte bra på att laga mat. Jag är inte det. Folk ska inte tro att jag är någon masterchef, absolut inte.

Men det tror jag att folk tror som ser dina videor?

– Men det ska de inte tro. För det är inte sant. Nej.

Men du har byggt hela din internetpersona på att du kan mat?

– Ja, jag vet. Och så förra året hamnade jag etta på ”mäktigast inom mat på Tiktok” i Maktbarometern. Jag tänkte ”oj tack för den, men jag kan inte laga mat”. Eller alltså, jag kan ju laga mat. Men jag är inte en masterchef. Det är kul att testa recept och så på Tiktok, men det är det.

expand-left helskärm Nikodemous Drömer testar choklad på chips.

expand-left helskärm Lagar virala onion boil.

Att vara privat och personlig på Tiktok är däremot något som Nikodemus Drömer inte är.

– Det är sant. Jag tänkte på det senast i går. Jag vill lägga ut mer personligt. Jag har tänkt att jag kan vara mer aktiv och personlig på Instagram, men Instagram orkar jag faktiskt inte med, jag tycker att det är så tråkigt. Jag vet inte. Jag kanske måste tänka ut något för att bli mer personlig på Tiktok, för det vill jag bli. Men jag vill inte fläka ur mig hela livet heller.

expand-left helskärm Nikodemus Drömer

Jag tänker att jättemånga där ute undrar om ditt kärleksliv till exempel?

– Inget kärleksliv. Ingenting. Existerar inte. Nej. Nej. Söker inget. Jag är nöjd singel. Alltså jag älskar att vara själv. Ja. Det är bästa jag vet nästan, säger Nikodemus Drömer och skrattar högt.

Om någon skulle försöka då, får de det eller vill du inte ha den typen av förfrågningar?

– Jag vet inte. Jag är inte så intresserad. Alltså såhär: Just nu vill jag inte ha någonting. Jag älskar att vara själv i min lägenhet. Jag tror jag hade stört mig på om någon skulle vara där, helt ärligt. Jag tror jag hade stört mig på om någon skulle sitta i min soffa dag in och dag ut, just nu i alla fall. Jag vill ha mitt space, jag vill vara själv.

expand-left helskärm Nikodemus Drömer

Många influencers flyttar till Stockholm när de slår igenom, men det är i nuläget inget för honom.

– Jag får typ lite stress när jag kommer hit till Stockholm. Jag känner det redan nu, och jag har varit här i en halvtimme, att det ska bli skönt att komma hem sen till lugnet. Det känns ju kul att hälsa på här och det är fint, men lite stressigt. Och jag kan ju alltid komma hit på jobb och får ändå jobbmöjligheter trots att jag bor där jag bor.

Framtiden för dig då, brukar du tänka på den?

– Nej. Jag tar det som det kommer. Men man får väl se hur långt det här går, känner jag. Just nu trivs jag. Men sen går åren ju så jäkla fort så man känner sig ju stressad ändå.

Har du redan åldersnoja?

– Ja!

Vid 25 års ålder?

– Men det går ju så fort. Det är helt sjukt. Det var ju nyss höst. Men det var ett år sedan. Nu är vi här igen. Det är helt sjukt.