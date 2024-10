Artisten avbröt konsert – frun födde barn i turnébussen

Brantley Gilbert: ”Galnaste kvällen i mitt liv”

Uppdaterad 14.36 | Publicerad 13.27

Konserten slutade med en förlossning.

Brantley Gilbert behövde rusa till turnébussen för att hjälpa sin fru.

”Kan ha varit den galnaste kvällen i mitt liv”, skriver countrysångaren på Instagram.

Det var i fredags som countrysångaren Brantley Gilbert, 39, abrupt fick avbryta sin konsert i Mississippi på grund av en nödsituation – hans fru Amber Gilbert höll på att föda i turnébussen.

Som tur var befann sin bussen i närheten av spelningen, men de hade inte tid för att åka till sjukhuset.

”Vi kommer aldrig att glömma hur du kom hit och vi ser fram emot att se vad du kommer göra här”, skriver han på Instagram och delar en bild på den nyfödde sonen.

Avslutade konserten till publikens jubel

I ett klipp på plattformen syns artisten rusa av scenen och lämna lokalen.

”Så i gårkväll kan ha varit den galnaste kvällen i mitt liv. Att se en så fantastisk kvinna göra en så fantastisk sak är något jag aldrig kommer att glömma”, skriver han under videon och tackar sitt team för all hjälp under förlossningen.

Senare i videon ringer han upp sin mamma.

– Du har fått ett barnbarn, säger han.

Innan de lägger på säger Gilbert:

– Jag ska avsluta den här showen, jag ringer dig efteråt.

Han går sedan upp på scen igen till publikens jubel och skriker: ”Vi fick ett barn”.