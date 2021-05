SVT gör realityserie om krisande par

Publicerad: 06 maj 2021 kl. 06.00

Uppdaterad: 06 maj 2021 kl. 07.52

Foto: SVT I "Vi eller aldrig" får par ställa sig frågan om de ska fortsätta tillsammans eller göra slut. På bilden till höger syns Matteo Davenell och Felicia Malm. Pressbild.

NÖJE

Ska de fortsätta tillsammans eller ska de göra slut? Det är frågan för fem kärlekspar i SVT:s nya realityprogram "Vi eller aldrig", där det utlovas stora känslor och viktiga livsbeslut.

Det finns program om hur man odlar sin trädgård, bygger hus och lagar mat. Men – det kanske viktigaste av allt, våra kärleksrelationer – finns det få tv-tips om.

Där fyller det nya programmet "Vi eller aldrig" en viktig funktion, menar Anton Glanzelius, programbeställare på SVT.

– Det finns mängder med undersökningar som visar att viljan att hitta kärleken är enormt stor men också att många funderar över hur de ska bli bättre på att hantera sina relationer. Att drömma om kärleken är en sak, men att få den att blomstra varje dag år efter år, det är svårare, säger han till TT.

Foto: Fredrik Persson/TT Radio- och tv-profilen Farao Groth blir programledare för "Vi eller aldrig". Arkivbild.

Parterapi i grupp

Programledare är radioprofilen Farao Groth och i programmet medverkar fem unga par som checkar in i ett semesterhus. De har alla olika utmaningar i sina relationer och behöver hjälp att komma vidare. Under programseriens gång genomgår de olika gruppövningar och får hjälp i terapisamtal.

– Det här är par som älskar varandra i grunden, de har en historia tillsammans men de är osäkra på om de ska ta nästa steg, flytta ihop, skaffa barn. De är modiga som vågar erkänna sina problem och visa upp dem för varandra och för oss tittare som får följa med i processen, det blir stora känslor, säger Anton Glanzelius.

"Förtroende för Mastiff"

Programmet spelas just nu in på Malta. Bakom produktionen står bolaget Mastiff, som även ligger bakom skandalsäsongen av "Paradise hotel", som stoppats sedan två kvinnliga deltagare vittnat om att de blivit utsatta för övergrepp av en manlig deltagare under inspelningarna. För två veckor sedan inleddes en förundersökning om brott.

TT: Hur ser ditt förtroende ut för Mastiff?

– Jag har fullt förtroende. "Paradise hotel" har till 100 procent ingenting med det här att göra. Mastiff, som också producerar "Let's dance", "Så ska det låta" och andra stora program är ett av de mest välrenommerade bolagen, så jag har ingen oro för det.

TT: När SVT satsar på reality brukar det komma kritik av typen "borde verkligen public service göra sånt här", vad tycker du om den diskussionen?

– Jag tycker att det till hundra procent är public service att göra program om relationer och kärlek och de stora mänskliga besluten som varje individ, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån måste fatta. Jag tycker att det här är superviktigt och mänskligt.

Inga badkläder

Den brittiska förlagan "Make or break", där deltagarna presenteras i bikini och badbyxor, kommer att göras om en del i SVT:s version.

– I det brittiska programmet finns vissa moment som vi tycker är lite spekulativa och som vi har valt att inte ta med, det här är inget badklädesprogram. Det är fullt påklädda unga människor mellan 20 och 35, eftersom vi inte vill att de ska ha barn sedan tidigare.

FAKTA "Vi eller aldrig" Går ut på: Fem unga par utan barn checkar in i ett semesterhus. Under programseriens gång genomgår de olika gruppövningar och får hjälp i terapisamtal. I slutet av varje avsnitt genomförs en ceremoni där paren öppet berättar för sina partners hur de ser på sina förhållanden. Har de en framtid tillsammans eller ska de göra slut? Programledare: Farao Groth, känd programledarprofil från kommersiell radio. Terapueter: Björn Hedensjö och Louise Mazanti. Antal avsnitt: 12. Premiär: 13 juli i SVT1 och på SVT Play. LÄS MER

KOPIERA LÄNK