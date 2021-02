Madeleine nerringd efter nummermissen under Dannys bidrag

Mitt under Danny Saucedos framträdande visades ett handskrivet telefonnummer på väggen med uppmaningen ”RING”.

Madeleine förstod ingenting när det plötsligt började rasa in sms och samtal till hennes telefon.

– Folk skriver lite surt och ringer som galna. De tror ju att de har kommit till Danny, säger hon.

Danny Saucedo gick direkt till final i Melodifestivalens första deltävling.

Under framträdandet stod plötsligt ett telefonnummer handskrivet på en vägg i scendekoren med uppmaningen ”RING”.

Det var precis vad många tittare gjorde. Men de hamnade inte hos Danny utan hos Madeleine, söder om Stockholm.

– Det var nåt fruktansvärt. Från ingenstans kom ett par hundra samtal och säkert 60 meddelanden. Jag stängde av telefonen, säger hon.

Slarvigt skriven siffra

Sista siffran i telefonnumret var slarvigt skriven och gick att tolka som två olika siffror. Ett av de två möjliga numren går till en direktör som dessutom har personlig koppling till Dannys Saucedos familj.

Det andra numret går till Madeleines tjänstemobil.

– Jag använder den både privat och i jobbet. Jag har inte bett om det här överhuvudtaget, säger hon.

Madeleine ringde till SVT för att fråga varför de lagt ut numret i Danny Saucedos framträdande. Hon fick inga svar.

– Jag hamnade i växeln. De bad mig ringa igen på måndag, men det hjälper ju inte mig nu. Det bara fortsätter ringa, säger Madeleine.

Dannys egen idé

Det var Danny Saucedo själv som ville ha med numret till sin vän i bidraget, uppger hans presskontakt Matilda Dahlman.

– Det var hans idé och går till en privatperson, ingen kändis, säger hon.

Vännen var inte medveten om nummerkuppen, enligt Matilda Dahlman. Att Madeleine, utan koppling till Danny, blivit nedringd under kvällen är ingenting som Matilda Dahlman vill kommentera.

SVT kommenterade nummerfadäsen på presskonferensen efter deltävlingen.

– Det är inte okej att lämna ut nån annans telefonnummer i direktsänd tv om man inte har en överenskommelse om det, säger Anette Brattström som är projektledare för Melodifestivalen.

– Det är ju en blinkning till en bekant till Danny och det är klart att det inte är roligt om nån annan blir nerringd såklart, säger Karin Gunnarsson, tävlingsproducent.

Resultat i deltävling 1

Direkt till final: Danny Saucedo med ”Dandi dansa” och Arvingarna med ”Tänker inte alls gå hem”.

Till Andra chansen: Paul Ray med ”The missing piece” och ”Pretender” med Lillasyster.

Femte plats, utslagen: Jessica Andersson med ”Horizon”.

Sjätte plats, utslagen: Kadiatou med ”One touch”.

Sjunde plats, utslagen: Nathalie Brydolf med ”Fingerprints”.

