Här är realitysåpan som tacklar ner allt

Publicerad: 31 januari 2021 kl. 20.46

Foto: Charlie Riedel / TT Från Superbowl 2020, då Kansas City Chiefs blev mästare.

En vecka kvar.

Nästa söndag är det Superbowl.

Vägen till den största showen på gräs börjar alltid med en fantastisk realitysåpa.

Om sju dagar suddas gränsen mellan sport- och nöjesvärlden ut igen när Superbowl 55 lyser upp den svenska natten.

Det finns rätt mycket att säga om att titelförsvararna Kansas City Chiefs möter Tampa Bay Buccaneers i finalen, att det blir en uppgörelse mellan den unga generationens bäste spelare Patrick Mahomes (25) och alla generationers störste quarterback Tom Brady (43), sportens mest lovande framtidsnamn mot mästaren som alla älskar att hata.

Eller Kendrick Lamar (Mahomes) mot Maroon 5 (Brady), om ni så vill.

Ligans populäraste lag vägrar att släppa in HBO

Men vägen dit börjar alltid med tv-serien ”Hard knocks”.

Serien hade premiär 2001 och har i 15 säsonger blivit en outbytbar del av amerikansk fotboll. När 2000-talets bästa och viktigaste realityserier koras borde ”Hard knocks” ha samma status som ”Robinson” och ”Keeping up with the Kardashians”.

Idén är enkel. Inför varje säsong följer tv-bolaget HBO ett lågt rankat lag under dess brutala träningsläger inför höstens fotbollssäsong. Fokus ligger på nykomlingar, oslipade talanger från draften, vandringspokaler eller ”free agents” som letar efter plats i ligan, deras vänner och familj.

Kamerateamen följer dem nära, så nära att många av ligans populäraste lag vägrar att släppa in HBO. Tillgången till spelarna och lagledningen är, för den som är intresserad av lagsport på den högsta nivån, overklig. Konflikterna, skadorna, misstagen, utskällningarna, vinnarna och förlorarna blottas på ett sätt som aldrig hade varit tillåtet i Champions League eller svenska herrlandslaget i fotboll. Glöm det.

En unik bild av de hårda villkoren för spelarna

Berättarrösten är en stor förklaring bakom seriens framgångar. I alla utom en säsong är det skådespelaren Liev Schreiber som guidar tittaren och får vartenda avsnitt att kännas som den verkliga versionen av dramaserien ”Friday night lights”.

Det krävs inga förkunskaper eller ens ett sportintresse för att uppskatta ”Hard knocks”. Serien ger snarare en unik bild av de hårda villkoren för spelarna. De unga talangerna försöker i princip att pressa sina mörbultade kroppar genom ett nålsöga för en plats i NFL.

”Hard knocks” kulminerar alltid med att spelarna blir kallade och får sitta öga mot öga med lagets coach. Får de ett kontrakt? Det är hjärtskärande och fantastisk tv. Blickar fryser till is och själar rasar ihop framför kameran. De flesta som får gå när coacherna toppar laget får ett kort handslag, några uppmuntrande ord och syns sällan till igen.

I NFL är över 70 procent av spelarna svarta

Årets säsong av ”Hard knocks” följde två lag i Kalifornien, Los Angeles Chargers och Los Angeles Rams. Inget var normalt. Träningslägren påverkades hårt av pandemin och Black lives matter.

I NFL är över 70 procent av spelarna svarta. I en scen dröjer kamerateamet sig kvar utanför omklädningsrummet hos Chargers och fångar ljudet av hur unga spelare och lagledare öppet diskuterar rasism och polisvåld. Det är rasande starkt och säger mer om varför Black lives matter hugger så djupt i USA än 10 000 ledartexter om mjukisbyxor.

Det blir varmare när Rams får ta på skydden och för första får träna på riktigt. Lägret börjar ge resultat. Det smäller, det rullar, det börjar sitta, adrenalinet kokar.

Den vanligtvis så bekymrade coachen Sean McVay springer vid sidan av planen och ser hur proppen lösas upp. Han verkar sväva fem meter över marken.

Allt är fortfarande möjligt, alla kan lyckas. Den amerikanska optimismen och drömmen lever.

För några få är den inte en lögn.

Fotnot: Alla säsonger av ”Hard knocks” finns på Viaplay.

Av: Markus Larsson

