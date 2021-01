Shia LaBeouf och Margaret Qualley har gjort slut

Är anklagad för sexuellt ofredande

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 08 januari 2021 kl. 06.50

Foto: AP Shia LaBeouf och Margaret Qualley

Shia LaBeouf är anklagad av ex-flickvännen FKA Twigs för bland annat misshandel och sexuellt ofredande.

Nu har han och flickvännen Margaret Qualley gjort slut.

– De är helt enkelt på olika platser i livet, säger en källa till People.

Hollywoodparet Shia LaBeouf, 34, och Margaret Qualley, 26, har gjort slut efter drygt ett år tillsammans, rapporterar People.

– De gjorde slut i lördags. De är helt enkelt på olika platser i livet, säger en källa till sajten.

En annan källa uppger för People att Margaret Qualley varit inställd på de reaktioner hon skulle möta av att hon fortsatt dejta LaBeouf trots att hans ex-flickvän FKA Twigs stämt honom för misshandel, sexuellt ofredande och känslomässigt lidande. Skådespelaren ska bland annat ha försökt strypa henne. Vid ett tillfälle ska han ha tagit av sig säkerhetsbältet, samtidigt som han hotade med att krascha bilen om hon inte sa hur mycket hon älskade honom. Händelserna som återges i stämningsansökan ska ha ägt rum 2019.

Enligt första källan ska Margaret Qualley, känd från ”Once upon a time in Hollywood”, nu fokusera på skådespeleriet, och hon ska snart bege sig till Kanada för att spela in ny film.

Träffades under musikvideoinspelning

Paret ska ha fattat tycke för varandra i början av förra året när de spelade in en musikvideo ihop.

– De är båda passionerade människor. De dejtar inte, de har bara kul ihop, sa en källa då.

Källan berättade vidare att Qualley som är väldigt social av sig aldrig tog med sig LaBeouf när hon träffade sina vänner.

– Hon är inte intresserad av att ha en pojkvän, sa källan då.

Foto: MM7/HSS / WENN.com Andie MacDowell och dottern Margaret Qualley

