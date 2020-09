"Sånt är livet"-artisten Anita Lindblom död

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 20 september 2020 kl. 22.20

Uppdaterad: 20 september 2020 kl. 23.04

Foto: Jan Björsell / SvD / TT Anita Lindblom.

Artisten Anita Lindblom är död.

Det bekräftar sonen Jörgen Lindblom Andersén för TT.

”Sånt är livet”-artisten blev 82 år gammal.

Anita Lindblom dog den 6 september efter en kortare tids sjukdom.

Artisten, skådespelaren och schlagerikonen från Gävle var bosatt i Frankrike sedan 1969.

Det var år 1961 som hon släppte succélåten ”Sånt är livet”, där hon sjöng in Stikkan Andersons svenska text och cover på Roy Hamiltons låt ”You can have her”.

Lindbloms genombrott kom när hon släppte skivan "Ljuva ungkarstid" 1956 och ett år senare slog igenom på Scalarevyn. Hon hade, 1962-1975, hela 27 låtar på Svensktoppen.

1966–1970 var hon gift med boxaren Bosse Högberg, som dog 2005.

Det turbulenta äktenskapet fick stor uppmärksamhet. De bråkade, de jagades av Interpol för skattebrott och gömde sig i Frankrike.

Anita Lindblom stannade sedan kvar i Frankrike och bosatte sig där, men återvände dock på 70-talet till Sverige och medverkade i filmer som "En kärlekshistoria" och "Rännstensungar" samt ett antal framgångsrika krogshower innan hon drog sig tillbaka från rampljuset några år senare, skriver TT.

FAKTA Anita Lindblom ● Anita Lindblom föddes den 14 december 1937 i Hille, Gävle. ● Hon blev mamma till sonen Jörgen när hon var 17 år. ● Hennes mest kända förhållande är äktenskapet med boxaren Bo Högberg 1966-1970. Senare hade hon ett förhållande med skådespelaren och regissören Gunnar Hellström. Till hennes mest kända låtar hör: ”Sånt är livet” ”Kring de små husen i gränderna vid hamnen” ”När den svenska flickan kysser, kysser hon med öppen mun” ”Minns du den sången?” ”Varför kom det ingen Higgins in i mitt liv?” ”Jag vet ett litet hotell” Några av de filmer hon medverkat i är: ”Räkna med bråk”, 1957 ”Jazzgossen”, 1958 ”Mannekäng i rött”, 1958 ”Tre dar i buren”, 1963 ”Blåjackor”, 1964 ”En kärlekshistoria”, 1970 ”Rännstensungar”, 1974 LÄS MER

Anita Lindblom bodde sedan i slutet av 60-talet i Frankrike.

Foto: AFTONBLADET Anita Lindblom 1968.

Foto: TOMMY MARDELL Anita Lindblom var gift med boxaren Bosse Högberg 1966–1970.

