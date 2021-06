Carolina Neurath tvingas lämna SVT-studion – efter kärleksavslöjandet

Försvann under inslaget om fotbolls-EM i ”Morgonstudion”

Carolina Neurath tvingades lämna ”Morgonstudion” under inslaget om Fotbolls-EM.

Anledningen är hennes relation med landslagsspelaren Pierre Bengtsson.

”SVT:s policy är att en reporter eller programledare inte ska arbeta med ämnen som man har privat koppling till” skriver kanalens pressavdelning i ett mejl.

Under SVT:s ”Morgonstudion” försvann plötsligt programledaren Carolina Neurath, 35, ut ur studion. Under hela inslaget, som handlade om fotbolls-EM, var endast Martina Nord, 48, kvar för att intervjua de två experterna som tagits in. När det var dags för nästa inslag var Neurath på plats igen och fortsatte som vanligt.

Enligt SVT berodde det hela på att Neurath har en relation med en av spelarna i det svenska landslaget.

”Carolina Neurath deltar inte i studiosamtal om fotbolls-EM eftersom hon har en privat relation som skulle kunna innebära att hennes eller SVT:s oberoende kunde ifrågasättas.” skriver Sindre Lind-Åkerblom, marknadsförare på SVT:s pressavdelning, i ett mejl till Aftonbladet.

SVT:s policy

Frågan ska ha lyfts av Neurath själv. Därefter fattade hon och hennes chef det gemensamma beslutet att hon skulle lämna studion under inslaget om fotbolls-EM.

”SVT:s policy är att en reporter eller programledare inte ska arbeta med ämnen som man har privat koppling till.” skriver Sindre Lind-Åkerblom.

Relationen med Pierre Bengtsson

Relationen med fotbollsspelaren Pierre Bengtsson, 33, bekräftade Neurath under torsdagen.

”Jag kan bekräfta att det stämmer, vi har känt varandra sen i januari, träffats mer seriöst sen i mars men mer än så vill jag inte kommentera i nuläget”, skrev hon då i ett sms till Aftonbladet.

Aftonbladet har sökt Carolina Neurath som hänvisar till SVT:s mejl.

