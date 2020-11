Johan Pråmell hade prins Daniel som PT

”Han var superhunkig”

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 22 november 2020 kl. 20.29

Foto: PERNILLA WAHLMAN Johan Pråmell.

Kändisagenten och tv-producenten Johan Pråmell hade prins Daniel som PT.

Då hade Daniel precis flyttat från Ockelbo och hade inte stenkoll på läget.

– Han var världens absolut gulligaste, men då den mest tafatta killen någonsin.

Hur ser fredagsmyset ut med sonen Valentino?

– Eftersom vi lever på 50-procentiga premisser så är fredagsmyset varierat. Vi brukar gå med en kamrat till Valentino och hans pappa och äta pizza. Annars är torsdag klockan 16 min absoluta favoritdag på hela veckan, det är ungefär som 15:e maj, allt ligger framför en.

Du jobbar som producent för ”Wahlgrens värld” – hur håller du ordning på dem?

– Det har jag gett upp för länge sen. De är otroligt all over the place. Jag lärde mig ganska tidigt att printscreena allt jag skickar till dem för det är mycket ”Det har jag inte sett”. Då kan jag visa dem. Men – hade det inte varit så fantastiskt roligt och rörigt bakom så hade det inte varit så fantastiskt roligt och rörigt framför kameran. Jag citerar Pernilla; ”integritet är inte riktigt min grej” och det tackar vi för. Jag älskar verkligen den där familjen!

Du har också varit producent för ”Svenska Hollywoodfruar”, hur lyckades du överleva det?

– Ja, uppenbarligen tycker jag inte att jag ställer till med tillräckligt mycket kaos själv så därför måste jag addera det. Men det har jag lyckats skapa med Hollywoodfruar, mer än något annat.

Foto: Carolina Byrmo/Aftonbladet Pråmell med Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso på Kristallen 2018.

Du var själv med i ”Talang” och ”Bachelorette” – saknar du att synas i rutan?

– ”Talang” var fruktansvärt kul och jag skulle inte tveka att göra det igen. ”Bachelorette” var inte det minsta kul, jag tror inte det ligger för mig att få ett manus och en roll.

Du är också agent för Dolph Lundgren och Britt Ekland – hur gick det till?

– Jag var god vän med Britts dotter Victoria Sellers och under en plåtning med ett tyskt företag så hörde jag att de sökte Britt Ekland och då hörde jag mig själv säga att jag tror jag kan ordna det. Sedan fortsatte det. Dolph kände jag innan han träffade Anette Qviberg. Anette var en av mina äldsta vänner så jag började ta hand om honom. Idag är han en av mina bästa vänner och jag är gudfar till hans dotter.

Du har sonen Valentino som du skaffade med en väninna?

– Jag hade aldrig någon ofantlig barnlängtan, därmed inte sagt att jag inte gillar barn, men jag trodde aldrig jag skulle skaffa det. Sedan föste en kompis ihop mig och hennes syrra. Många jag känner har skaffat barn med en nära vän och då kan det skava väldigt mycket. För oss har det funkat väldigt bra.

– Sedan var det en dramatisk förlossning så jag fick ta hand om allt som en kvinna får göra. Många pappor känner sig utanför första året, mammorna sköter amning och annat, men jag hade honom på bröstet och sondmatade honom var tredje timme och vi skapade ett väldigt starkt band där.

Foto: Adam Ihse / TT NYHETSBYRÅN Prins Daniel var personlig tränare åt Johan Pråmell.

Hur står det till med privatlivet?

– Det vet jag knappt. Jag har varit singel i ett år efter ett långt förhållande med Claes, men det är slut mellan oss och jag är singel med en tvist. Det finns någon som lurar i vassen, men jag vet inte åt vilket håll det barkar just nu.

Du har också haft prins Daniel som PT?

– Det var min första PT, han hade precis flyttat från Ockelbo och jobbade på Sats på Söder. Han var världens absolut gulligaste, men då den mest tafatta killen någonsin. Jag minns att han brukade ringa mig och fråga om allt! Var klipper man sig, var köper man mat? Hade någon sagt att den killen jag kände då skulle bli prins så hade jag ramlat av stolen.

Var han hunkig?

– Han var superhunkig! Han var hur snygg som helst, men man ville styla om allt man såg. Han har tagit tag i det sedan dess, men jag tycker fortfarande inte han hittar rätt storlek på kostymerna. De är snygga, men alltid en storlek för stora. Men det jobb jag tyckte borde göras tog kronprinsessan ypperligt hand om. Jag började mitt My fair lady-projekt som sedan Victoria slutförde, haha!

FAKTA Johan Pråmell Namn: Johan Åke Pråmell.

Född: 14 september i Jönköping.

Familj: Sonen Valentino.

Civilstatus: Singel.

Bor: Östermalm, Stockholm.

Karriär: Modell, agent och tv-producent.

