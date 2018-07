Gorillaz + FÖLJ

Stjärnan till sjukhus – efter fall på scen



1 av 2 | Foto: Erling Brodersen / TT / NTB Scanpix Det var under Gorillaz konsert på festivalen som stjärnan trillade.

NÖJE 8 juli 2018 06:31

Gorillaz konsert på Roskildefestivalen fick ett abrupt slut.

Rapparen Teren Delvon Jones föll från scenen mitt i en vers.

Spelningen avbröts och han fördes till sjukhus.

Teren Delvon Jones, som går under artistnamnet Del the Funky Homosapien, kom in på scenen under en av konsertens sista låtar.

Sedan promenerade han förbi sångaren Damon Albarn – och trillade ner från scenkanten, skriver TT. Det var ett flera meter högt fall.

Videoklipp från spelningen visar hur rapparen plötsligt försvinner ur publikens syn samtidigt som han slutar rappa.

Strax efteråt avslutade Albarn konserten.

– Han klarar sig. Vi avslutar nu. Tack för en härlig kväll, sa han.

Fördes till sjukhus

Efter konserten fördes Teren Delvon Jones till sjukhus.

”Han är vid medvetande och pratar med sitt team. Vi önskar honom snabb bättring”, skriver festivalen på sin Facebook-sida.

Roskildefestivalen har pågått hela veckan, och Gorillaz-konserten var festivalens sista.

