”Willy Wonka och chokladfabriken”-skådespelaren kämpar för sitt liv



1 av 2 | Foto: GabboT/Wikimedia commons Denise Nickerson.

NÖJE 11 juli 2018 19:03

Denise Nickerson, som spelade i filmen ”Willy Wonka och chokladfabriken”, har fått en stroke.

Skådespelarens tillstånd är kritiskt.

Sent på onsdagen, lokal tid, kommer hon genomgå behandling, rapporterar TMZ.

Skådespelaren Denise Nickerson, 61, kämpar för sitt liv, uppger TMZ.

Enligt uppgifter till nöjessajten drabbades Nickerson, som spelade Violet Beaurgarde i ”Willy Wonka och chokladfabriken” 1971, av en stroke i slutet av juni.

En Facebookgrupp har upprättats, som under en veckas tid har gett uppdateringar kring Nickersons tillstånd samt sålt signerade saker för att samla in pengar till hennes behandling. Familjen har än så länge fått in runt 23 000 kronor för sjukvård och andra omkostnader.

Källor uppger för TMZ att Denise Nickerson för tillfället vårdas på en intensivavdelning, men att hon är av hårt virke. Hon har fått en pacemaker insatt. Medicinsk åtgärd kommer vidtas under onsdagen, lokal tid.

Förutom framgången med ”Willy Wonka och chokladfabriken”, har Denise Nickerson även synts i ett avsnitt av ”The Brady brunch” samt figurerat flitigt i tv-serier som ”Dark shadows” och ”The electric company”.

