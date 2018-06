Rikard Wolff + FÖLJ

Stjärnorna hann aldrig göra sina sommarprat

”Det är väldigt tungt”









1 av 3 | Foto: Vilhelm Stokstad / AFTONBLADET / 85725 Barbro ”Lill-babs” Svensson.

NÖJE 10 juni 2018 06:55

Om ungefär en vecka avslöjas vilka sommarvärdar som medverkar i ”Sommar i P1”. Men det blir inte riktigt som det var tänkt.

– Just i år har vi faktiskt haft tre dödsfall av inbokade sommarvärdar, säger programchefen Bibi Rödöö i podcasten ”Radiofabriken”.

I podcasten berättar Rödöö att Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Kenneth Gärdestad och Rikard Wolff var bokade och klara som sommarvärdar innan de gick bort.

– Det är väldigt tungt för man har kontakt med värdarna och de vill så gärna. Men så blev det inte av i de här tre fallen, säger hon i podcasten.

Ville sommarprata ända in i det sista

Hon berättar att Rikard Wolff var väldigt på och ville så gärna göra sitt sommarprat ända in i det sista. Låtskrivaren Kenneth Gärdestad hade nästan spelat in hela sitt sommarprat, men han aldrig avsluta. Istället kommer det som han hann spela in användas i ett avsnitt om Gärdestad i programmet ”Svenska ikoner”.

Barbro ”Lill-Babs” Svensson har tidigare varit sommarvärd två gånger, 1986 och 2001. Rikard Wolff sommarpratade 1992 och 2006 samt var värd i ”Vinter i P1” 2012.

”Sommar i P1” har ca. 1 miljon lyssnare dagligen under sommaren. Första programmet sändes 1959.

Här är stjärnorna som lämnat oss 2018 01:13