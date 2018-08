Way Out West + FÖLJ

Ministerns backstagehäng med Patti Smith och Skarsgård på WOW

NÖJE 10 augusti 2018 05:22

Margot Wallström talade på Way out west under torsdagskvällen.

Efteråt passade hon på att kändisspana – och träffade såväl Patti Smith som Alexander Skarsgård.

– Tänk vilket tillfälle!, säger hon glatt till Nöjesbladet.

På torsdagskvällen gästade utrikesminister Margot Wallström, 63, Way out west i Göteborg, för att prata utrikespolitik tillsammans med Beatrice Fihn, 36, och Jason Diakité, 43, på en av scenerna.

Hennes gästspel på musik- och filmfestivalen avslutades på bästa sätt – ett möte med idolen Patti Smith, 71.

– Tänk vilket tillfälle! Jag fick till och med sitta med på scenen under den sista delen av hennes konsert. Jag satt och tittade på en fantastisk publik, som verkligen hängde med och levde sig in i hennes sång och musik. Det var helt fantastiskt, säger Margot Wallström lyriskt och fortsätter:

– Hon är en av mina idoler. Jag gillar henne väldigt mycket. Jag tycker om den här typen av musik och hennes engagemang. Hon lyckas förmedla en sådan scennärvaro och kontakt med publiken som är i alla olika åldrar och med alla olika erfarenheter. Det är faktiskt beundransvärt.









1 av 3 | Foto: Privat Margot Wallström mötte Alexander Skarsgård på Way Out West.

Hyllar Alexander Skarsgård

Margot Wallström har sett Patti Smith uppträda förut, men det här var första gången hon fick tillfälle att träffa henne också.

– Det var väldigt speciellt faktiskt. Jag gratulerade henne till en jättefin konsert. Hon var jättevänlig och otroligt mysig att få träffa.

Men Patti Smith var inte den enda världsstjärnan som Margot Wallström träffade i Wow-kulisserna. Hon sprang även på Alexander Skarsgård, 41 – och fick sig en liten pratstund med honom också.

– Det här är ju en skådespelare och företrädare för Sverige som bidrar till sverigebilden. Då är det roligt att sådana personer visar sådan ödmjukhet, professionalitet och är så trevliga och jordnära. Jag tycker han är fantastiskt duktig. En jättebra representant för Sverige som vi kan vara stolta över. Det var också en fin upplevelse.

