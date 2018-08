Fansen rasar mot Rebecca och Fiona: ”Respektlöst och vidrigt”

”Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder, och det blev fel”

NÖJE 4 augusti 2018 16:54

Fiona Fitzpatrick i duon Rebecca och Fiona möts nu av massiv kritik.

Detta eftersom hon uppträdde på Pridescenen i en t-shirt med kommunistsymbolen Hammaren och skäran på bröstet.

– Sjukt korkat, skriver journalisten och författaren Johan Hilton på Twitter.

Artistduon Rebecca & Fiona uppträdde på Europride under fredagskvällen. Ena halvan av duon, Fiona Fitzpatrick, äntrade Pridescenen i en t-shirt med den kommunistiska symbolen hammaren och skäran på bröstet.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Bland annat frågar sig Richard Herrey om någon har missat historielektionerna i skolan.

– På en Pridefestival där man ska hylla allas fria rättigheter och hbtq-personers rättigheter i synnerhet så är det ju lite historielöst att ha en symbol på sig som står för allt annat än att hylla homosexuellas rättigheter. Det var lite märkligt, säger Herrey till Nöjesbladet.

En liten påminnelse: I Sovjet kunde du dömas till flera års straffarbete för homosexualitet. Alla länder i östblock… https://t.co/zBhT8TAIoW En liten påminnelse: I Sovjet kunde du dömas till flera års straffarbete för homosexualitet. Alla länder i östblock… https://t.co/zBhT8TAIoW

”Sinnessjukt respektlöst”

I gruppens olika sociala medier-kanaler rasar följarna.

”Läs på er historia bättre till nästa gång ni väljer t-shirt”, skriver en användare på Twitter.

”Snacka om att kränka alla de som flytt eller dödats under denna symbolens förtryck! En offentlig ursäkt är på sin plats samt påläsning av historien!”, kommenterar en Facebook-användare.

”Så sinnessjukt respektlöst och vidrigt av er att uppträda på Pride med hammaren & skäran på bröstet!! Ett slag i ansiktet på alla de hbtq-personer som systematiskt förföljts, trakasserats och mördats i kommunismens namn. Även ett fuck you till våra hbtq-vänners kamp i Kina och Nordkorea”, skriver en användare på Instagram.



1 av 2 | Foto: Magnus Sandberg Rebecca och Fiona.

Fiona: ”Jag vill be om ursäkt”

En annan som uppmärksammat tröjvalet är journalisten och författaren Johan Hilton. Även han tar till sociala medier:

”Den förföljelse som nu drabbar hbtq-personer i forna öststater är i hög grad en historisk konsekvens av hur man särskiljdes och förödmjukades under kommunisttiden. Att som artist kapa det till ett poppigt, postmodernt statement är sjukt korkat”, skriver han på Twitter.

Och det är i ett svar på hans meddelande som popduon väljer att be om ursäkt.

”Det stämmer tyvärr, och jag vill be om ursäkt! Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder, och det blev fel. Utöver att be om ursäkt vill jag förtydliga att jag absolut inte står bakom några former av trakasserier, förföljelser eller brott mot mänskliga rättigheter”, skriver duon.

Arrangören: ”Svårt att påverka”

Pridearrangören säger till Nöjesbladet att lämpligheten i klädvalet kan diskuteras.

– Vi har väldigt svårt att påverka artisternas scenkläder. Sen så kan man diskutera lämpligheten i att ha just hammaren och skäran på Pridefestivalen, säger Alf Kjeller, kommunikationschef på Europride.

Detta är inte första gången denna sommar som popduon uppmärksammats för sina klädval i offentliga sammanhang.

I säsongpremiären av ”Sommarkryset” genomförde de en kupp genom att låta sina bakgrundsdansare bära tröjor med trycket ”Fuck SD”.

”Vi, som artister, uppskattar att vi har möjligheten att stå upp mot rasism på stora plattformar andra inte har tillgång till. Därför känner vi också att vi inte har något annat val än att göra just det. I alla sammanhang alltid”, skrev de då i ett mejl till Nöjesbladet.

Nöjesbladet har sökt Rebecca och Fiona för en kommentar.

Tre skandaler i nöjesvärlden 2018 01:01

@JohanHilton Det stämmer tyvärr, och jag vill be om ursäkt! Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder, och det… https://t.co/3SVqeHSlZr @JohanHilton Det stämmer tyvärr, och jag vill be om ursäkt! Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder, och det… https://t.co/3SVqeHSlZr

LÄS OCKSÅ Tatu-stjärnan på blixtvisit: ”Vi kan inte fira Pride i Ryssland”

4 augusti 2018 16:54