Så blir årets Kalle Anka på julafton

NÖJE 11 december 2018 08:22

Nej, det blir ingen Bambi i Kalle Anka på julafton.

Nu tillbakavisar Disney uppgifter från tidningen Expressen.

– Årets version av ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul ”är samma som förra året, säger bolagets svenska kommunikationschef Aurora Stark till Nöjesbladet.

”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul” på SVT är julaftonens och även hela årets mest sedda tv-program i Sverige.

Förra året bänkade sig 3,8 miljoner svenskar vid tv-apparaterna för att se Benjamin Syrsa sjunga ”Ser du stjärnan i det blå” med Bengt Feldreichs röst.

Varje år dyker nya inslag upp i programmet, oftast från de senaste biofilmerna från Disney.

I en tidigare version av den här artikeln citerades uppgifter från tidningen Expressen om att scenen med Bambi på hal is skulle komma att återvända till programmet på julafton.

”Skiljer sig åt mellan länderna”

Det tillbakavisas nu av Disneys svenska kommunikationschef Aurora Stark.

– Årets version av ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul ”är samma som förra året, med undantag för de två sista klippen som är överraskningar, precis som de har varit tidigare år, säger hon till Nöjesbladet.

Expressen baserade sina uppgifter på det danska tv-bolaget DR:s tablå som utlovade just en scen ur Disney-klassikern ”Bambi”.

– Det finns en mängd olika versioner av programmet, som i ursprungsversionen heter ”From All of Us to All of You”, och de skiljer sig åt mellan länderna, säger Aurora Stark.

Disney bestämmer innehållet

SVT:s programchef för inför för barn, Pontus Torpvret hälsar via mejl:

– Det är inte vi som bestämmer innehållet i programmet. Vi köper det färdigredigerade materialet från Disney. I år är det två inslag som är spännande och hemliga överraskningar. Spekulationerna kring Bambi är bara spekulationer. Det är inte något vi kan bekräfta på något sätt, hälsar Pontus Torpvret, programchef för inköp för barn på SVT till Nöjesbladet.

Scenen med Bambi och Stampe på hal is var med redan i den första versionen av ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul” som sändes i USA 1958. Den har även varit med i SVT:s sändningar tidigare, men inte de senaste åren och kommer alltså heller inte att vara med i år.

Därmed plockas heller inte någon av den andra tittarfavoriterna bort ur avsnittet, men tittarna kan ändå se fram emot två helt nya klipp som inte varit med i julaftonens Kalle Anka-sändning tidigare.



Visas i 40 länder

Programmet visas i 40 länder så även om SVT har velat mörka innehållet i årets program så är andra länders tv-kanaler inte lika hemlighetsfulla. I Danmark, där programmet heter ”Disneys juleshow: Fra alle os til alle jer” berättar tv-bolaget DR i sin tablå att Bambi på hal is är ett av inslagen som kommer att visas, skriver Expressen.

I Sverige har SVT sänt Kalle Anka på julafton varje år sedan 1960. SVT köper in det färdiga programmet från Disney och det är samma program som visas i samtliga länder som köper in det. Bara rösterna byts ut i de länder som väljer att själva dubba programmet på sitt eget språk.

Det är alltså Disney och inte SVT som beslutar om förändringar i ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”.

2012 väckte det stor uppmärksamhet när inslaget ”I jultomtens verkstad” klipptes om och två scener togs bort.

Fördomsfull docka

Den ena visade en svart docka som kommer ned till jultomten i hans verkstad och får ett OK i baken, det andra klippet, som tillhörde samma sekvens som den svarta dockan, var en blond docka med rosa klänning som också åkte ned till tomten. Det tredje klippet var en docka föreställande en äldre man i skägg som dansade kosackdans på väg mot tomtesäcken.

– Det är mer en självsaneringssak för Disney. Disney tycker att dockan kan upplevas som stereotyp och fördomsfull. Den blonda dockan upplevdes också som en stereotyp bild i det sammanhanget och båda dockorna togs därför bort. Detsamma gäller den judiska mannen. Det handlar alltså om tre dockor, men två sekvenser, sa dåvarande kommunikationsansvariga för Disney Linda Andersson till SVT då.

11 december 2018 08:22