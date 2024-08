Halsey fick missfall – på scenen: ”Blödde i timmar”

Fortsatte showen

Publicerad 14.45

Stjärnan fick missfall under en konsert.

Halsey tog då på sig en blöja och fortsätta showen.

– Efteråt lämnade jag scenen och spydde på parkeringen, säger hon i podden ”She MD”.

Den amerikanska artisten och stjärnan Halsey, som egentligen heter Ashley Nicolette Frangipane, 29, var bara 20 år när hon fick missfall under en konsert.

– Jag var i en riktigt svår position eftersom det var väldigt tidigt i min karriär, säger hon i ”She MD”.

Det slutade med att hon fick ta på sig en vuxenblöja och fortsätta den 45 minuter långa spelningen, efteråt spydde hon på en parkering innan hon åkte till sitt hotell.

Blödde hela natten

Artisten berättar att hon mådde dåligt hela natten.

– Jag minns att jag satt i badkaret, för jag visste helt enkelt inte vad jag skulle göra med allt blod. Jag blödde i timmar och smärtan var olidlig. Jag kände mig väldigt ensam. Förlåt för att jag är så grafisk, säger Halsey i podden.

Hon minns även tillbaka till de känslor hon kände under den svåra tiden.

– Jag tänkte för mig själv ’Jag är 20 år gammal. Jag borde kunna bära en bebis’. Jag ville inte vara gravid. Jag var väldigt involverad i min karriär, säger hon och fortsätter:

– Jag hade många komplexa känslor av lättnad, men också förvirring, skuld och även sorg.

Vill ha fler barn

I dag har stjärnan sonen Ender Ridley Aydin tillsammans med producenten Alev Aydin och Halsey säger i podcasten att gärna vill ha fler barn. Hon har tidigare berättat att hon lider av endometrios och drabbats av fler missfall innan sonens födsel.

Bland Halseys mest kända låtar finns bland andra ”You should be sad”, hitten ”Without me” och låten ”Closer” med The Chainsmokers.