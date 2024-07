Eleanor Coppola död

Blev 87 år gammal

Publicerad 2024-04-13

Filmskaparen Eleanor Coppola har dött 87 år gammal, säger hennes familj i ett uttalande.

Hon var gift med regissören Francis Ford Coppola och dokumenterade inspelningarna av flera av hans filmer, däribland klassikern ”Apoclaypse now”, som resulterade i den prisade dokumentären “Hearts of darkness: A filmmaker’s apocalypse.”

80 år gammal gjorde Eleanor Coppola 2016 debut som spelfilmsregissör med den romantiska komedin “Paris can wait” som hon fyra år senare följde upp med “Love is love is love”.

Färdigställde nyligen tredje del av sina memoarer

Nyligen färdigställde hon tredje delen av sina memoarer.

I manuset formulerade hon sig på följande vis:

”Jag uppskattar hur mitt överraskande liv har tänjts ut och dragit mig in på så många fantastiska sätt och tagit mig i en mängd olika riktningar som jag aldrig vågat drömma om.”

Tillsammans med maken fick Eleanor Coppola tre barn, bland dem regissören Sofia Coppola.