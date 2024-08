Taylor Swifts turné i Europa – hela låtlistan från Paris

Vilka låtar spelar Taylor Swift på sina konserter under Europaturnén?

Här är hela listan från hennes spelningar i Paris.

Swift har kombinerat era "Folklore" och "Evermore" till en, och även tagit bort några låtar, som "The Archer" från "lover" och "Long Live" från "speak now".

Under "Eras tour", sin senaste konsert i Frankrike, spelade Taylor Swift 46 låtar från nio olika eror av hennes karriär, inklusive låtar från hennes nya album "The tortured poets department".

Nio eror och ett överraskningsmoment.

Så ser det ut när Taylor Swift, 34, kör sin turné ”Eras tour”.

Nyligen hade den Europapremiär i Frankrike, Paris. Stjärnan hann riva av 46 låtar under den drygt tre timmar långa konserten.

En av de större förändringarna i Taylor Swifts turné är att hon nu slagit ihop erorna folklore och evermore till en.

– Vi har nu förenat systrarna, slagit ihop dem till ett kapitel, sa Swift från scenen enligt ET online.

Dessutom har ”The Archer” tagits bort från lover-eran och ”Long Live” från speak now-eran.

Under sina tre spelningar i Paris framförde hon även sju låtar från sitt nya album ”The tortured poets department”.

– Ni blir de första att få höra de här låtarna, sade Taylor Swift till de drygt 42 000 åskådarna i La Défense Arena.

Era: Lover

”Miss Americana & the Heartbreak Prince”

”Cruel Summer”

”The Man”

”You Need to Calm Down”

”Lover”

Era: Fearless



”Fearless”

”You Belong With Me”

”Love Story”

Era: Red



”22”

”We Are Never Ever Getting Back Together”

”I Knew You Were Trouble”

”All Too Well (10-minuters version)”

Era: Speak now



”Enchanted”

Era: Reputation



”Ready For It?”

”Delicate”

”Don't Blame Me”

”Look What You Made Me Do”

Era: Folklore/Evermore



”Cardigan”

”Betty”

”Champagne Problems”

”August”

”Illicit Affairs”

”My Tears Ricochet”

”Marjorie”

”Willow”

Era: 1989



”Style”

”Blank Space”

”Shake it Off”

”Wildest Dreams”

”Bad Blood”

Era: The Tortured Poets Department



”But Daddy I Love Him”

”So High School”

”Who's Afraid of Little Old Me”

”Down Bad”

”Fortnight”

”The Smallest Man Who Ever Lived”

”I Can Do It with a Broken Heart”

Överraskningsmomentet



Överraskningslåt 1: ”Paris”

Överraskningslåt 2: ”LOML”

Era: ”Midnights”



”Lavender Haze”

”Anti-Hero”

”Midnight Rain”

”Vigilante Shit”

”Bejeweled”

”Mastermind”